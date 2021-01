La peine de trois suspensions remonte à Edinson Cavani pour comportement raciste présumé en Angleterre, il a été sévèrement critiqué par l’Académie uruguayenne des lettres. L’institution qui regroupe des intellectuels et des écrivains a qualifié la résolution de la Fédération anglaise de football (FA) de “grave injustice”.

«Les références aux qualités physiques, morales ou personnelles d’autres personnes sont utilisées dans toutes les langues du monde pour la création de vocatifs, c’est-à-dire d’expressions pour traiter les autres. Dans certains contextes, ceux-ci ont une teneur négative et souvent les mêmes termes peuvent être considérés comme affectueux ou amicaux », a justifié l’institution uruguayenne dans un communiqué.

Répondez par un “Merci noir” à un message de félicitations qu’un ami a envoyé sur le compte Instagram de Edinson Cavani, après son doublé décisif dans la victoire de Manchester United contre à Southampton (3-2), cela lui a valu une enquête et une sanction ultérieure de la FA.

«Dans la variété de l’espagnol en Uruguay, par exemple, entre couples et amis, entre parents et enfants, vous pouvez entendre et lire des formes telles que gordis, gordito, negri, negrito (a). En fait, la personne traitée avec ces vocatifs n’a pas besoin d’être en surpoids ou d’avoir une peau foncée pour les recevoir », a-t-il ajouté.

Le buteur de Manchester United Il a supprimé le message puis a présenté des excuses publiques au cas où quelqu’un serait offensé, mais malgré cette attitude, la FA a considéré le fait comme une violation du règlement et l’a suspendu jeudi pour trois matchs et une amende de 100000 livres sterling (111000 euros). .

“L’utilisation qu’il a faite Edinson Cavani de la voix noire à adresser “pablofer2222”, fan du footballeur, a ce genre de ténor affectueux: étant donné le contexte dans lequel il a été écrit, la personne à qui il a été adressé et la variété d’espagnol qui a été utilisé, la seule valeur qui peut avoir du noir – et en particulier à cause de sa nature minuscule – est l’affectif », a soutenu l’Académie.

“En résumé: la Fédération anglaise de football a commis une grave injustice envers un athlète uruguayen du plus haut niveau international et a dénoncé l’ignorance et l’erreur concernant les usages de la langue et en particulier de l’espagnol, sans prendre en compte toutes ses complexités et leurs contextes », conclut la déclaration.

Avec cette suspension, Edinson Cavani Il ne pourra pas disputer ce vendredi le match du Premier face à Aston Villa. Il manquera également la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City et le troisième tour de la FA Cup contre Watford.

