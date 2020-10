Cette semaine commence un nouveau jour de la Ligue des champions seulement deux mois après la fin de la précédente, en grande partie à cause de la situation Pandémie mondiale COVID-19. dans lequel les grandes équipes du Ligues européennes dans une lutte pour déterminer quelle est la meilleure équipe du Vieux Continent. Dans celle-ci deuxième jour, l’un des premiers matchs sera celui qui fait face au Manchester United avec lui RB Leipzig.

27/10/2020

À 15:27 CET

SPORT.es

Nous pouvons profiter de la confrontation entre Manchester United Oui RB Leipzig il Mercredi 28 octobre 2020, 21h00. Le parti peut être apprécié en direct sur SPORT.es. De plus, il sera diffusé sur Movistar + Oui MiTele Plus.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où il sera diffusé au niveau international.

Algérie beIN SPORTS CONNECT Angola DStv Now, SuperSport Maximo Anguilla Flowsports.co, Flow Sports App Antigua-et-Barbuda Flowsports.co, Flow Sports App Argentine ESPN2 Sur Aruba Flow Sports App, Flowsports.co Australie Optus Sport Bahamas Flow Sports App, Flowsports.co Bahreïn beIN SPORTS CONNECT Barbados Flow Sports App, Flowsports.co Belgique Proximus Sports Bénin SuperSport Maximo Bermuda Flow Sports App, Flowsports.co Bolivie ESPN2 South Bosnie-Herzégovine Klik SPORT Botswana DStv Now, SuperSport Maximo Brazil Esporte Interativo Plus British Virgin Islands Flow Sports App , Flowsports.co Burkina Faso SuperSport Maximo, DStv Now Burundi SuperSport Maximo, DStv Now Cambodge Goal.com Cameroun SuperSport Maximo, DStv Now Canada DAZN Cap-Vert DStv Now, SuperSport Maximo Îles Caïmans Flowsports.co, Flow Sports App République centrafricaine SuperSport Maximo Tchad beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, SuperSport Maximo Chili ESPN2 Sur Chine PPTV Sport Chine Colombie ESPN2 Colombie Comores SuperSpor t Maximo Congo DStv Now Côte d’Ivoire DStv Now, SuperSport Maximo Croatie Klik SPORT République tchèque O2 TV Danemark Viaplay Danemark Djibouti beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Maximo, DStv Now Dominica Flow Sports App, Flowsports.co Égypte beIN SPORTS CONNECT Guinée équatoriale DStv Now , SuperSport Maximo Eritrea DStv Now, SuperSport Maximo Ethiopia DStv Now, SuperSport Maximo Finland C More Suomi France RMC Sport live Gabon SuperSport Maximo, DStv Now Gambie DStv Now, SuperSport Maximo Germany Blue Sport, DAZN Ghana SuperSport Maximo, DStv Now Granada Flow Sports App, Flowsports.co Guinée DStv Now, SuperSport Maximo Guinée-Bissau DStv Now, SuperSport Maximo Indonesia Vidio Iran beIN SPORTS CONNECT Iraq beIN SPORTS CONNECT Irlande BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 3 Jamaïque Flowsports.co, Flow Sports App Jordanie beIN SPORTS CONNECT Kenya DStv Now Koweït beIN SPORTS CONNECT Laos Goal.com Liban beIN SPORTS CONNECT Lesotho SuperSport Maximo, DStv Now Liberia DStv Now, SuperSport Max imo Libye beIN SPORTS CONNECT Ancienne République yougoslave de Macédoine Klik SPORT Madagascar DStv Now, SuperSport Maximo Malawi DStv Now, SuperSport Maximo Mali DStv Now, SuperSport Maximo Mauritanie beIN SPORTS CONNECT, DStv Now Maurice DStv Now Monténégro Klik SPORT Montserrat Flow Sports App, Flowsport Maximo Sports App. co Maroc beIN SPORTS CONNECT Mozambique DStv Now, SuperSport Maximo Myanmar Skynet Myanmar Namibie DStv Now, SuperSport Maximo Niger SuperSport Maximo, DStv Now Nigeria SuperSport Maximo Oman beIN SPORTS CONNECT Territoire palestinien beIN SPORTS CONNECT Panama Flow Sports App, Flowsports.co Paraguay ESPN2 Sud Pérou ESPN2 Sud des Philippines Goal.com Pologne IPLA Qatar beIN SPORTS CONNECT Russie matchtv.ru, Sportbox.ru Rwanda SuperSport Maximo Saint-Kitts-et-Nevis Flowsports.co, Flow Sports App Sainte-Lucie , Flowsports.co Sao Tomé-et-Principe SuperSport Maximo Sénégal SuperSport Maximo, DStv Now Serbie Klik SPORT Seyc helles SuperSport Maximo, Flow Sports App, DStv Now, Flowsports.co Sierra Leone DStv Now, SuperSport Maximo Somalie beIN SPORTS CONNECT Afrique du Sud SuperSport Maximo, DStv Now Soudan du Sud beIN SPORTS CONNECT, DStv Now Espagne Movistar +, Mitele Plus Soudan beIN SPORTS CONNECT , SuperSport Maximo, DStv Now Swaziland SuperSport Maximo, DStv Now Suède Viaplay Suède Suisse Blue Sport Syrie beIN SPORTS CONNECT Tanzanie DStv Now, SuperSport Maximo Thaïlande Goal.com Togo SuperSport Maximo, DStv Now Trinité-et-Tobago Flowsports.co, Flow Sports App Tunisie beIN SPORTS CONNECT Turquie beIN CONNECT Turquie, Digiturk Play Îles Turques et Caïques Flow Sports App, Flowsports.co Ouganda DStv Now, SuperSport Maximo Ukraine OLL.tv Émirats arabes unis beIN SPORTS CONNECT Royaume-Uni BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 3 États-Unis Unidos ZonaFutbol, ​​CBS All Access, TUDN App, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN.com, TUDN USA, UniMás Uruguay ESPN2 Sur Yémen beIN SPORTS CONNECT Zambia SuperSport Maximo Zimbabwe DStv Maintenant, SuperSport Maximo