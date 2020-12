Très malchance pour les équipes espagnoles au tirage au sort des 32es de finale de la Ligue Europa. La Real Sociedad et Grenade sont mesurés à Manchester United et Naples, respectivement, qu’ils sont deux des grands favoris pour atteindre la finale du titre à Gdansk, tandis que Villarreal aura un engagement envers Red Bull Salzburg, qui vient de tomber en phase de groupes de la Ligue des champions et peut être un adversaire très coriace, surtout en cas de garder ses meilleurs joueurs.

La Royal Society rencontrera le grand patron de la compétition après leur classement in extremis au seizième. Il Manchester United C’est le rival qui a donné au cadre d’Imanol Alguacil une maigre fortune, qui doit l’emporter sur une équipe qui a, entre autres, des joueurs de la stature de Bruno Fernandes, Marcus Rashford ou Edinson Cavani, véritable élite mondiale.

Il Villarreal, en attendant, aura le cadeau empoisonné de Red Bull Salzbourg, une autre équipe issue de la Ligue des champions et éliminée à la dernière minute par l’Atlético de Madrid – et le Bayern Munich -. L’Autrichien est une équipe éminemment offensive, mais sa grande figure, Dominik Szoboszlai, il a pour objectif de quitter le club dans les prochaines semaines pour le RB Leipzig.

Pas de chance pour la Real Sociedad, modérée pour Villarreal, et nul désastreux pour Grenade de Diego Martínez, qui devra se rendre en Italie pour être mesuré à Naples. L’équipe de Genaro Gattuso est un autre des candidats au titre en Ligue Europa et, malgré une dernière saison irrégulière, elle compte des joueurs comme Mertens, Insigne ou l’international espagnol Fabián Ruiz, avec du talent pour se démarquer non seulement dans la deuxième compétition continentale mais aussi également en Ligue des champions.