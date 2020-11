Beaucoup de choses se sont passées Can Barça depuis les dernières mesures du marché des transferts passé, de retour fin septembre et début octobre. Le football, ajouté à tout extra-sport, poursuit son parcours imparable. Ce qui à cette époque paraissait immuable aujourd’hui est très différent. L’un des exemples clairs peut être Ousmane Dembélé.

Ronald Koeman, après un peu plus d’un mois dans le Barcelone et avec le concours déjà commencé, il a pris des décisions. La fin du marché approchait et le club ne put réaliser des opérations d’entrée sans sortie. Le Néerlandais, très têtu à signer Memphis DepayElle est venue faire passer son arrivée en premier, même si des ventes comme Antoine Griezmann ou le précité Dembélé devaient se produire pour elle.

le Manchester United C’est le club qui a montré le plus grand intérêt pour l’ailier français ces dernières semaines. Il aimait déjà le joueur quand il jouait pour lui BVB mais le Barça a cassé le marché avec sa signature et a rendu toute opération impossible pour les autres poursuivants. Les Red Devils ont alors tenté de profiter de la situation financière des Blaugrana mais n’ont rien réussi avec le club et le joueur, et ont fini par tronquer le départ de Dembélé.

La saison se déroule et Dembélé s’est avéré être une pièce convoitée en ce moment pour Koeman dans le contexte de votre modèle. Les blessures n’aident pas et le manque de leaders sur le terrain a laissé de la place aux Français dans les plans du coach culé. Malgré tout cela, la situation économique de la Barça c’est toujours pratiquement le même qu’il y a quelques semaines. Le club doit vendre pour pouvoir renforcer l’équipe qui, comme l’a déjà dit le Néerlandais, a besoin de renforts.

Et ainsi le Uni frapper à la porte de Barcelone pour Dembélé. Les besoins culés restent les mêmes, ils doivent faire quelques sorties pour gagner de la place dans leur Salaire de Liga malmené, qui frôle la limite salariale imposée par l’employeur. Sans eux, les signatures sont impossibles. Le club anglais connaît les problèmes notoires des Blaugrana et tentera à nouveau de se tourner vers les Français.

Dembélé est sous contrat avec le Barça jusqu’en 2022, cette saison et une autre. le Manchester United Il recherche une réduction substantielle des demandes des Catalans pour mener à bien l’opération, ce qui ne semble pas être dans les plans de Barcelone. En fait, le journaliste Fabrizio Romano rapporte que les Anglais seraient même prêts à parier sur une mission afin d’avoir le Français jusqu’à la fin de la saison. Cela allégerait le salaire de masse culé pour effectuer une certaine arrivée en janvier.