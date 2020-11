Le nom de Antoine Griezmann a déjà été associé avant Manchester United, est un binôme connu et répété depuis que le Français a brillé dans le Athlète de Madrid. En fait, il avait des options pour signer pour les Red Devils avant que Barcelone ne remporte la victoire il y a quelques étés. Ainsi, comme c’étaient des noms entrelacés dans le passé, maintenant ils se réunissent à nouveau. Des émissaires d’Old Trafford ont contacté l’agent de l’attaquant français, qui n’est autre que sa sœur, pour connaître la situation actuelle et sa prédisposition à rejoindre la Premier League.

Quoi Griezmann pas en plein Barcelone c’est une évidence. Depuis son arrivée au Camp Nou, il s’est heurté à la barrière dans le vestiaire de Leo Messi. Ils ne se sont pas connectés à ce moment-là et à ce jour non plus, que le football ne circule pas entre eux comme il l’a fait avec Suárez and co. Quelque chose qui a posé des problèmes au Français, il n’est pas à l’aise sur le terrain, il ne trouve pas sa place et cela l’a conduit à une version de lui-même bien inférieure à celle qui brillait dans le Athlète de Madrid.

De plus, le débarquement de Ronald Koeman sur le banc culé n’a pas poussé à la hausse Griezmann, tout le contraire. Le Néerlandais, au premier changement, a frappé le joueur et l’a placé sur la cible. C’est dans cette position dans laquelle joue l’attaquant français que l’entraîneur a voulu Memphis Depay, qui a fini par être tronquée le dernier jour du marché en raison d’un manque de capacité économique. S’il montrait à Griezmann la porte de sortie, il y aurait de la place pour son compatriote …

Koeman préfère Depay

Mais pour le moment seulement jeLes premiers contacts entre United et Griezmann pour connaître la disposition du joueur et la possibilité de le rendre réel. Dans les bureaux de Manchester, ils espèrent également que certains scénarios se produiront pour poursuivre ces négociations. L’intérêt pour les Français est fort, ils considèrent qu’ils s’intègrent dans l’équipe, mais c’est toujours un investissement important dans les termes qu’ils gèrent, donc il est soumis à conditions.

De sorte que la Uni avancer de Griezmann, avant que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer doive donner six ou sept en Premier League … L’une des conditions imposées par les Red Devils est que l’équipe en janvier je me bats pour le titre de champion, que vous avez de réelles options pour vous battre pour le Premier ministre et que vous continuez à vivre en Ligue des champions. L’autre dépend de la Barcelone alors que lui Uni Je serais seulement prêt à opter pour un prêt des Français jusqu’à la fin de la saison en supposant, oui, l’intégralité de votre dossier. Cette dernière, en raison de la situation actuelle dans les caisses culés, pourrait être séduisante pour le nouveau conseil d’administration du club.