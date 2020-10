Manchester United a brillé à domicile et a battu Leipzig 5-0 au deuxième tour de la Ligue des champions. L’équipe d’Angleterre a eu un match surprenant et a donné une mauvaise image de l’un des demi-finalistes de la saison précédente. Six points sur six possibles pour ceux d’Old Trafford.

Greenwood, Martial et Rashford ont été à trois reprises les auteurs des cinq buts du «théâtre des rêves». Leipzig, totalement inconnu, n’a pas pu ouvrir le score en leur faveur.

United a commencé à gérer le jeu et a conservé la position du ballon, a ignoré la pression à laquelle Leipzig avait l’habitude et a réussi à gérer la pression tout au long de l’engagement. Au début de 21 ans, Greenwood a pris un tir croisé pour battre Gulacsi.

Cependant, si le résultat a laissé une grande humiliation, ce n’est qu’à la 74e minute que le deuxième but du match est venu. United a regardé et est venu, mais n’a pas réussi à marquer jusque-là.

À 74 ans, Rashford a reçu une superbe passe filtrée de Pogba pour porter le score à 2-0 du match. Le VAR est intervenu, mais il a été activé. Puis quatre minutes plus tard, Rashford lui-même a réussi un jeu de rêve et a croisé le ballon pour 3-0 et le deuxième tout seul.

À 87 ans, Martial a fait un penalty et l’a transformé en but de continuer à sceller la victoire et l’humiliation. À 92 ans, une fois terminé, Rashford a pris un autre tir dans la surface et a battu à nouveau Gulacsi pour quitter le 5-0 et le troisième en son nom. United avait six points en deux matchs, tandis que Leipzig en avait trois.