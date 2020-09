Liverpool a ignoré la victoire sur les montagnes russes de la semaine dernière contre Leeds à Anfield avec une victoire dominante 2-0 contre Chelsea à Stamford Bridge. Sadio Mane et la nouvelle recrue Thiago ont été les forces motrices de l’équipe de Jurgen Klopp, qui a montré pourquoi ils seraient difficiles à détrôner en Premier League cette saison.

– Rapport: Mane magique alors que Liverpool bat Chelsea à 10

Les Reds ont commencé le plus brillant des deux côtés et ont profité de beaucoup de possession, jouant comme l’équipe locale lors des premiers échanges. Pourtant, le match n’a vraiment tourné que juste avant la mi-temps, quand Andreas Christensen a été expulsé pour avoir refusé à Sadio Mane une opportunité de but.

N’ayant eu qu’un seul tir au but en première mi-temps, l’avantage de l’homme s’est avéré décisif puisque Mane a marqué deux fois en neuf minutes après le redémarrage: le premier était une belle tête de regard au-delà de Kepa Arrizabalaga après un superbe jeu d’approche de Mohamed Salah et Roberto Firmino, tandis que le second a vu l’international sénégalais intercepter la passe de Kepa dans la surface et calmement latéralement dans le filet vide.

Chelsea a eu une chance de revenir dans le match à un quart d’heure de la fin, lorsque Thiago a commis une faute sur Timo Werner dans la surface, seulement pour qu’Alisson fasse un arrêt net sur le coup de pied de Jorginho pour maintenir le score à 2-0.

La victoire permet à Liverpool de rester parfait pour ouvrir la saison et ils auront besoin de cet élan pour rejoindre Arsenal en forme dimanche prochain.

Positifs

Presque tout. Cela ressemblait à un « retour en forme » pour une équipe qui était notamment à quelques vitesses en dessous de son meilleur depuis qu’elle a remporté le titre de Premier League 2019-20 en juillet. Ils étaient plus serrés, plus nets et plus affirmés en défense après avoir accordé trois buts à domicile la semaine dernière à Leeds United. Il avait également l’air lisse en attaque et aura été soutenu par la facilité avec laquelle la nouvelle recrue Thiago a inséré au milieu de terrain après la pause, leur donnant le passeur incisif qui leur manquait.

Négatifs

Klopp pourrait peut-être critiquer la débauche de Liverpool autour du but, avec 12 de leurs 18 tirs non cadrés à Stamford Bridge. Cela n’a pas fait trop de différence à la fin, mais les Reds doivent continuer à canaliser leur domination sur le ballon et veiller à ne pas donner à leurs adversaires l’espoir de revenir dans les matchs après avoir pris la tête.

Note du manager (sur 10)

Jurgen Klopp, 8 ans – A fait peu de mal avec ses sélections, plaçant Fabinho parfaitement en défense centrale à la lumière de la blessure de Joe Gomez, et obtenant également des dividendes immédiats pour mettre Thiago dans l’alignement à la mi-temps malgré l’encre qui sèche à peine sur son contrat avec le club!

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Alisson, 7 ans – La domination de Liverpool et le manque de tirs étaient tels que l’international brésilien n’a pas eu d’arrêt à effectuer en première mi-temps. Pourtant, il a dû être précis à plusieurs reprises après la pause, y compris un arrêt impressionnant pour refuser le penalty de Jorginho à la 75e minute, ce qui aurait pu faire un dernier quart d’heure délicat.

DF Trent Alexander-Arnold, 6 ans – Un départ lent d’Alexander-Arnold, qui était parfois rattrapé en position mais qui restait typiquement dangereux avec le ballon à ses pieds dans la moitié de terrain adverse.

DF Fabinho, 7 ans – Y a-t-il une raison pour laquelle il ne peut pas jouer dans les quatre derniers chaque semaine? A joué son rôle avec aplomb, en lisant bien le jeu aux côtés de Van Dijk et en se révélant tout aussi difficile à battre dans des situations individuelles. Un défi notable à refuser à Timo Werner à la pause, avec le score 0-0 en première mi-temps, a montré son niveau de confiance et de confort.

DF Virgil van Dijk, 7 ans Généralement confiant à l’arrière, il a fait peu de mal comme d’habitude pour garder les choses serrées et empêcher la contre-attaque de Chelsea via Werner.

DF Andy Robertson, 6 ans – Effort agité et agité sur la gauche, mais pas aussi précis que possible avec ses croix. Heureusement que les limites de Chelsea ne l’ont pas forcé à trop travailler du côté défensif du ballon.

Mane a été merveilleux pour Liverpool dimanche, marquant les deux buts lors d’une victoire méritée à l’extérieur contre Chelsea. Michael Regan / .

MF Naby Keita, 6 ans – Travaillé sans relâche comme c’est son mandat au milieu de terrain avant d’être retiré après l’heure au profit de jambes fraîches.

MF Jordan Henderson, 6 ans – Une performance imposante de la part du skipper, qui non seulement domine au milieu mais affiche une excellente gamme de dépassements. Il n’a pas eu la chance de devenir accro à la pause lorsqu’il a été remplacé par le nouveau garçon Thiago Alcantara à la pause, même si c’était par précaution compte tenu des plaintes d’une cuisse serrée.

MF Georginio Wijnaldum, 6 ans – Peu de joueurs de la Premier League peuvent égaler le rythme de travail et l’effort du Néerlandais des deux côtés du ballon. Un après-midi calme d’un point de vue individuel, mais a fait son travail admirablement du début à la fin.

FW Mohamed Salah, 6 ans – Salah a été impliqué dès le début, établissant bien des liens et mettant les autres en jeu. Un tir a été bloqué, puis un cri de pénalité a été écarté après avoir été apparemment bouleversé par Mateo Kovacic. Il a de nouveau bien lié avec Firmino lorsque Liverpool a pris la tête, jouant un doublé net avec le Brésilien qui a ensuite croisé pour Mane. Industriel et occupé dans les trois premiers.

FW Roberto Firmino, 7 ans – Le Brésilien n’a pas eu la chance de ne pas donner l’avantage à Liverpool lorsque son effort à courte portée a été effacé par Marcus Christensen. Il a ensuite joué un rôle crucial alors que Liverpool prenait la tête, croisant pour Mane pour mettre les visiteurs en tête.

FW Sadio Mane, 9 ans – L’homme vedette de la journée, la présence constante de Mane autour du troisième attaquant a porté ses fruits avec deux beaux buts, l’un en raison de son excellent positionnement et l’autre grâce à sa persévérance et sa positivité à faire pression sur Kepa pour qu’il commette une erreur coûteuse. A bien pris les deux buts et a failli terminer ce qui aurait été un triplé bien mérité.

Suppléants:

MF Thiago, 8 ans A fait des débuts surprenants pour les Reds à la mi-temps de ce qui était un match 0-0 à Stamford Bridge et a été une mise à niveau immédiate au milieu de terrain, gardant la possession en bon état et créant également de nombreuses occasions avec sa portée de passe et sa vision. A eu de la chance qu’Alisson ait refusé le penalty de Jorginho, qui a été accordé après que Thiago ait fait trébucher Werner dans la surface à 15 minutes de la fin.

MF James Milner, 6 ans – Remplacement de Keita à la 64e minute et poursuite de la presse agressive de Liverpool depuis le milieu de terrain au besoin. Quelques touches bâclées l’ont empêché de créer quelques chances de marquer.

FW Takumi Minamino, N / R – Arrivé trop tard pour avoir un impact, remplaçant Firmino à la 86e minute.