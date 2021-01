Zidane donne des ordres à ses footballeurs. .

Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid, a critiqué la Liga ce samedi pour les avoir obligés à se rendre à Pampelune au milieu de la tempête et avoir à disputer le match (0-0) contre Osasuna et a rappelé qu’ils ne le sont pas “des marionnettes qui doivent toujours jouer«et que, avant tout, ils doivent penser à la sécurité de tous ceux qui sont impliqués.

“Nous avons pu jouer, mais de LaLiga c’est un peu regrettable ce qu’ils nous ont fait, (aussi) au Rayo Vallecano et aux autres équipes, je pense que la tempête était connue depuis longtemps qu’elle allait arriver. Non seulement à cause du fait de pouvoir jouer, mais aussi hier pour décoller avec la piste à moitié gelée, aujourd’hui nous ne pouvons pas revenir, nous devons encore aller directement à Malaga et LaLiga doit penser que nous sommes humains et que nous ne sommes pas un spectacle qui doit toujours jouer “, a-t-il déclaré à Movistar TV.

“Nous faisons ce qu’ils nous demandent”, a-t-il poursuivi, s’ils nous disent que si vous ne venez pas, vous perdez les trois pointsSi vous voyez comment est Madrid, comment est la situation, nous sommes arrivés à la campagne avec la route pleine de neige, je ne pense pas que ce soit si sûr et tout d’abord vous devez penser à la sécurité des gens, nous avons des familles et nous ne sommes pas des marionnettes qui nous devons toujours jouer. ”

De son côté, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a estimé en conférence de presse après le match que le duel d’El Sadar n’était pas “un match de football” puisque “les conditions étaient très compliquées” et que le match ne l’était pas. aurait dû jouer.

Selon lui, le match contre Osasuna aurait dû être “clairement” reporté en raison de l’état du terrain: “Nous avons joué le jeu parce qu’ils nous ont dit, mais au final, dans ces conditions, nous avons vu ce que nous avons vu », a expliqué en colère l’entraîneur du Real Madrid.