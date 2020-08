Après que les Milwaukee Bucks, à la suite de la fusillade policière de Jacob Blake, aient décidé de protester contre leur match éliminatoire de premier tour contre les Orlando Magic mercredi, l’avenir immédiat de la NBA était incroyablement sombre. Qu’est-ce que les joueurs espéraient accomplir avec cette manifestation? L’expérience de la bulle était-elle terminée? Les acteurs sont-ils même en mesure d’influencer le changement? Seulement deux jours plus tard, après diverses conversations entre les joueurs, les propriétaires et la ligue, la NBA et la NBPA ont annoncé que le basket reprendrait à partir de samedi. L’annonce n’a pas révélé un engagement radical envers les causes antiracistes de la part des propriétaires et de la ligue que certains avaient espéré lorsque la grève a commencé. Cela ne veut pas dire que les joueurs ont cédé trop rapidement. Seulement que pendant trop longtemps, les Noirs ont porté le fardeau d’essayer de réparer l’Amérique en grande partie par eux-mêmes.

La grève des joueurs de la NBA a eu lieu le 26 août 2020, le quatrième anniversaire du moment où Colin Kaepernick a protesté pour la première fois contre la brutalité policière et le racisme systémique pendant l’hymne national. Kaepernick, bien que pacifique, éloquent et fondé sur des principes – le genre de protestation que la société (majoritairement blanche) juge «acceptable» – est immédiatement devenu un paria pour avoir eu l’audace de demander à la police d’arrêter de tuer de manière disproportionnée des Noirs. Il a fallu un an à un joueur blanc de la NFL pour rejoindre Kaepernick en s’agenouillant pour son intention initiale. Il y a eu des manifestations à l’échelle de l’équipe entre les deux, qui impliquaient parfois de s’agenouiller, mais uniquement en réponse à une controverse spécifique. Même les joueurs blancs qui disaient comprendre d’où venait Kaepernick – qui avait poursuivi avec succès la NFL pour l’avoir blackballé – ne l’ont pas rejoint. En 2019, seuls trois joueurs de la NFL étaient encore à genoux et tous étaient noirs.

La NBA, qui a interrompu sa saison 2020 en raison de la pandémie, est revenue cet été après des troubles civils de masse suite au meurtre par la police de George Floyd. En reconnaissance du climat social, la ligue a permis aux joueurs de porter des slogans approuvés sur le dos de leurs maillots. Les équipes s’agenouillent ensemble pendant l’hymne. Et «Black Lives Matter» est peint sur le terrain. Alors que les joueurs et les entraîneurs se sont montrés vocaux et cohérents pour attirer l’attention sur les problèmes de brutalité policière, le reste des contacts de la ligue semblent un peu trop corporatifs pour être efficaces. Nike a créé les chemises d’échauffement Black Lives Matter. Comment se fait-il que les maillots puissent avoir “Say Her Name” sur le dos, mais pas le nom de Breonna Taylor, la femme qui a été tuée par la police alors qu’elle dormait chez elle?

Alors qu’une entité comme la NBA autorisant ces slogans et promouvant les manifestations à l’échelle de l’équipe est en soi une progression à partir de 2016, tout semble un peu trop sûr maintenant. Alors que l’opinion publique est loin d’être à 100% en faveur de l’agenouillement, des manifestations ou du fait d’admettre que la brutalité policière est réelle, ces actes sont loin d’être aussi choquants pour le public qu’ils l’étaient en 2016, lorsque Kaepernick a commencé. Et c’est à ce moment-là que plus d’athlètes blancs devaient soutenir leurs collègues noirs.

Qu’est-ce que les joueurs étaient censés faire d’autre mercredi? Une plus grande responsabilisation des policiers était devenue pratiquement un thème quotidien pendant la reprise de la saison. Et puis un citoyen publie une vidéo d’un homme noir – devant ses enfants – se faisant tirer sept fois dans le dos. Que les Bucks espèrent ou non à ce moment-là «réparer» le racisme en ne jouant pas, ils avaient le sentiment qu’ils n’étaient pas prêts mentalement à jouer au basket.

Mais pour la foule qui veut savoir ce que les joueurs espéraient accomplir, quelles sont leurs demandes, ou quelles solutions ils proposent, la vérité est que rien de tout cela n’est de la responsabilité des joueurs. Que ce qui s’est passé mercredi soit une grève ou une occasion de se recentrer mentalement, les Noirs ont attiré l’attention sur les problèmes dans ce pays bien avant que quiconque ne prenne un genou ou n’assiste à un match éliminatoire. Le fardeau ne devrait pas incomber aux Noirs, ou aux athlètes noirs, en particulier, de continuer à risquer leur position sociale sur des problèmes que d’autres ignorent volontairement.

Depuis que George Floyd a été tué, les gens manifestent dans les rues. Les gens ont également manifesté après la mort d’Eric Garner, Tamir Rice et Michael Brown. À quel point les Noirs peuvent-ils porter davantage attention à la brutalité policière? Les joueurs de la NBA n’ont peut-être pas eu d’objectifs concrets lorsqu’ils n’ont pas participé aux séries éliminatoires, mais ce n’est pas la question. À un niveau superficiel, la ligue admet que la vie des Noirs compte. Alors, que sont-ils prêts à faire à ce sujet?

Créer des bureaux de vote, gérer des messages d’intérêt public et former une coalition pour la justice sociale, c’est bien. Mais pour quiconque se demande ce que d’autres propriétaires peuvent faire en dehors de l’engagement de 300 millions de dollars sur 10 ans annoncé au début du mois d’août, il y a beaucoup plus. Pourquoi ne pas placer plus de Noirs à des postes de pouvoir au sein de leurs organisations et de la ligue? Que diriez-vous de traiter les entraîneurs noirs, comme Nate McMillan, plus équitablement? Que diriez-vous de mettre fin à leurs contrats avec les services de police locaux? Que diriez-vous de cesser les dons aux politiciens qui ne reconnaissent pas la brutalité policière contre les Noirs comme un problème majeur? Que diriez-vous de ne pas faire de prêt à l’entreprise de Jared Kushner ou de ne pas conseiller la Maison Blanche dirigée par Donald Trump, comme l’a fait Josh Harris, copropriétaire des Sixers?

Comment les joueurs peuvent-ils demander aux propriétaires de changer leurs convictions politiques? Parce que cela va au-delà de la politique. C’est une question de droits de l’homme. Ce pays ne fera pas de progrès significatifs tant que ceux qui ont le plus de pouvoir ne changeront pas de manière significative leurs actions, leurs habitudes et leurs croyances. Le racisme n’est pas quelque chose qui peut être extirpé avec un don annuel de 10 millions de dollars. Cela va demander beaucoup plus de travail que cela, et des gens comme le groupe de propriété largement blanc de la NBA devront commencer à faire des sacrifices.

La grève n’a peut-être pas provoqué le changement radical que des gens comme moi espéraient au départ. Cela ne veut pas dire que ce n’était pas nécessaire ou réussi. En fin de compte, le changement radical ne devrait pas être la responsabilité de l’athlète noir sur le terrain de basket ou de la personne noire marchant dans la rue. Notre société a beaucoup de chance d’avoir ces gens. Mais ils ont déjà fait leur travail et plus encore. Ils ne devraient pas avoir à intensifier leurs actions pour que ceux qui ont plus de pouvoir commencent enfin à aider.