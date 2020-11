Après un début difficile, avec une défaite 3-0 contre le puissant Caudal, l’équipe entraînée par Abel Fernández a disputé un match important contre l’un des rivaux avec qui, a priori, doit être joué le but de la permanence. Malgré cela, l’équipe d’Oviedo n’est plus une recrue de la catégorie et se sent plus compétitive que l’an dernier. «Nous avons une meilleure équipe que l’an dernier, ils ont bien signé. Nous savons que la première chose est de rester et ensuite nous verrons. L’année dernière, sauf un jour, nous étions toujours hors des lieux de relégation », explique Manolo.

Ce qui a empiré par rapport à l’année dernière, c’est dans le groupe que Vallobín a joué, qui, pour Manolo, “est le plus dur”, ayant des clubs comme Caudal, Avilés ou Llanera, appelés à se battre pour lui. promotion en deuxième B. Quelques rivaux qui forceront l’équipe d’Oviedo à en ajouter autant que possible face au reste des équipes qui peinent à sauver la catégorie.

Dans le club ils portent avec satisfaction le fait d’être le drapeau d’Oviedo en Troisième: “En ce moment, nous représentons la fierté d’Oviedo”, confie cet attaquant de 25 ans, né à La Caridad (El Franco) et avec une longue carrière. derrière leur dos. Formé dans les carrières de La Caridad et El Tapia, Manolo est ensuite passé par les cadets d’Astur et d’Avilés, par les jeunes de La Caridad, Andés et enfin Llano 2000, où il a joué dans la division d’honneur. Déjà en tant que senior, il a joué pour Andés, Covadonga, Université et effectue maintenant sa deuxième saison à Vallobín.

Pour Manolo, comme pour presque tout le monde, ce sont des temps “étranges”. Dans son cas, en tant que footballeur, il le vit dans des détails tels que ne pas pouvoir utiliser les vestiaires, être au chômage depuis trois semaines et bien d’autres choses: «Nous devons changer hors du terrain et c’est difficile jusqu’à ce que nous nous y habituions, également à l’entraînement, quand il fait froid ou qu’il pleut, ne pas pouvoir se doucher est rare et assez inconfortable ».

Même ainsi, le football est un débouché pour lui, qui travaille dans un magasin de vêtements et est maintenant dans un ERTE car les magasins sont fermés dans les Asturies: “Je travaille dans un magasin qui vend des vêtements de sport, tout le monde a peur de voir ce qui se passe », dit-il. Quant au football, en plus d’une issue de secours, il permet d’avoir une certaine tranquillité d’esprit: «Le bon côté c’est que puisque nous sommes testés pour les antigènes chaque semaine, il semble que nous sommes plus contrôlés et cela donne un peu plus de tranquillité d’esprit quand il s’agit de voir la famille et tout ça », explique-t-il. Et puis il y a la voie de sortie, qui l’est aussi. “Cela vous aide à sortir un peu de la maison, mais la seule option est d’aller sortir le chien”, déclare l’attaquant de Vallobín avec bonne humeur.

Le football sans public est différent, mais ce ne sont en aucun cas ceux qui ont pris le plus de mal à s’y habituer: “Comme il y a des collègues dans les gradins, il y a du bruit et, en plus, quand on entre sur le terrain on ne regarde pas beaucoup.” Et, tant que les choses ne reviennent pas à leur état normal, les magasins restent fermés, si le football continue en troisième, Manolo peut au moins se battre pour la permanence de Vallobín et, avec ses coéquipiers, laisser son équipe au meilleur endroit possible. nom d’Oviedo.