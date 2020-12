Mis à jour le 17/12/2020 à 13:22

Il était le grand favori et a confirmé que pendant certaines saisons, il était le meilleur gardien de but non seulement en Europe, mais dans le monde. L’allemand Manuel Neuer, clé dans l’obtention de la Ligue des champions du Bayern Munich, a remporté la prix ‘The Best’ 2020 du meilleur gardien de but de l’année.

Le gardien de but, international avec l’équipe nationale allemande, s’est imposé lors du vote contre le brésilien Alisson de Liverpool, et le slovène Jan Oblak de l’Atlético de Madrid.

“Merci beaucoup, c’est l’une des meilleures années de ma carrière. Nous avions beaucoup de confiance en l’équipe et c’est incroyable ce que nous avons réalisé, surtout en été ce que nous avons fait à Lisbonne », a expliqué Neuer.

«Cela a été une année difficile, car nous n’avions pas de followers. Nous savions qu’ils nous regardaient et nous nous sommes efforcés de leur donner le meilleur. Le seul point positif est qu’il était plus facile de communiquer », a-t-il ajouté.

Il y a quelques mois, Neuer était déjà nommé meilleur gardien de but de l’UEFA, élevant ainsi une carrière pleine de titres et de reconnaissances. En 2014, il a été le ballon de bronze de la FIFA et le gant d’or de la Coupe du monde. Il a fait partie de la FIFA Ideal XI à 4 reprises et a été nommé meilleur gardien du monde par l’IFFHS à 4 reprises.

Les lauréats sont nommés par le vote des capitaines et des entraîneurs nationaux, un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des fans qui ont voté en ligne entre le 25 novembre et le 9 décembre.

