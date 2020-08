FLORIDE – Ouais, c’est vrai. Beaucoup de Floride aujourd’hui, de Tampa à Fort Lauderdale. Je termine mon voyage de camp, alors plongeons-nous…

Kim Klement-USA TODAY Sports (Brady); Evan Habeeb-USA TODAY Sports (Thomas); Vincent Carchietta-USA TODAY Sports (Jones)

• Une chose qui m’a constamment revu quand j’étais avec les Bucs ces deux derniers jours: comment Tom Brady installe la confiance chez les jeunes habiles de l’équipe. De Scottie Miller à OJ Howard, les entraîneurs et le front office voient des sauts qu’ils n’avaient pas auparavant, du moins en partie en raison de la présence de Brady. Et en entendant cela, je n’arrêtais pas de penser à la façon dont, en Nouvelle-Angleterre, les joueurs de talent arriveraient d’ailleurs et, s’ils cliquaient avec Brady tôt, mettraient assez rapidement de gros chiffres. Randy Moss. Wes Welker. Chris Hogan. Danny Woodhead. Et ainsi de suite. Maintenant, cela devrait fonctionner à l’envers, avec Brady qui vient à eux plutôt que ces gars qui viennent à lui. C’est une raison de croire que lorsque nous arriverons en septembre, un groupe de bons joueurs sera meilleur qu’avant.

• Grands résultats pour la NFL au cours des deux dernières semaines, sur le front du COVID-19. Au cours de la période de neuf jours du 12 au 20 août, la ligue a administré 23 260 tests aux joueurs et n’a eu aucun retour positif – c’est vrai, zéro. Et le nombre de joueurs à l’échelle de la ligue, avec environ 2600 d’entre eux dans le camp, sur la liste de réserve COVID-19 est tombé à trois. Désormais, de nouveaux éléments seront introduits dans l’environnement au cours des prochaines semaines. Les enfants des membres du personnel, des entraîneurs et des joueurs retourneront à l’école. Les conjoints des employés de l’équipe pourraient retourner au travail. Les heures ne seront pas aussi longues que pendant le camp sur une base quotidienne, laissant les gars plus de temps loin de l’installation d’entraînement. Toutes sont des variables, et nous ne savons pas, à ce stade, comment elles affecteront les nombres. Mais à ce point? La NFL a fait un travail formidable.

• Pendant que nous sommes ici, la NFL a publié certains protocoles pour les dépisteurs en 2020 la semaine dernière, avec la reconnaissance que certains pourraient changer avec le temps. Quelques faits saillants de la note:

1) Le dépistage avancé sera limité, par essence, à votre prochain adversaire. En d’autres termes, une équipe doit accorder des informations d’identification à une autre équipe si cette équipe joue contre elle ou son adversaire la semaine suivante. Et cela peut prendre deux semaines si l’équipe repérée a un bye avant un match contre l’équipe demandant l’accréditation.

2) Cela s’étend à la fin de la saison régulière et des séries éliminatoires, où, évidemment, les équipes parviennent à repérer plusieurs adversaires potentiels. En outre, dans les paramètres des séries éliminatoires, les équipes pourront envoyer deux dépisteurs avancés, plutôt qu’un seul.

3) Les scouts d’autres ligues ne sont pas autorisés dans les installations du club.

4) Jusqu’à nouvel ordre, il est interdit aux clubs de se rendre sur les campus universitaires pour repérer les joueurs (avec possibilité d’aller sur les campus pour des raisons familiales, comme déposer un fils ou une fille à l’école).

5) Les dépisteurs de la NFL peuvent assister à des matchs de football universitaire, mais ne peuvent pas accéder au terrain, et doivent maintenir des normes de distanciation sociale et porter des EPI.

• Donc, si nous tournons la page sur Earl Thomas à Baltimore, j’ai deux choses à mâcher. Tout d’abord, la flexibilité de position intégrée des Ravens en défense, un fondement du système de DC Wink Martindale, aidera. L’année dernière, l’équipe a déployé Brandon Carr en tant que joueur de swing de coin / sécurité, ce qui l’a aidée à traverser une certaine attrition, et le vétéran Jimmy Smith devrait remplir ce rôle cette année. Deuxièmement, l’équipe aime la sécurité de troisième année DeShon Elliott.

• J’ai eu une bonne conversation avec le quart-arrière des Giants, Daniel Jones, l’autre jour, et une chose qu’il a mentionnée était ses efforts pour devenir plus fort cette intersaison, ce qui a fini par ajouter au joueur de 22 ans quelques kilos de plus de poids. . «La force globale était un de mes objectifs», m’a dit Jones. «Je ne suis pas sûr de me sentir déficient en quoi que ce soit, mais je savais que je pouvais utiliser le temps dont je disposais, profiter de l’intersaison pour progresser et continuer à m’améliorer sur le plan sportif. Le football est un jeu physique et je m’assurais que mon corps était en mesure de jouer à un niveau élevé, en essayant simplement de m’améliorer sur le plan athlétique à tous les niveaux.

• Je vais dire ceci à propos de l’entraînement que j’ai vu à Philly — Doug Pederson avait beaucoup de ces gars en 11 contre 11. Et c’était très, très compétitif, ce qui devrait aider l’équipe à rétablir l’avantage avec lequel elle a joué lorsque les Eagles ont été à leur meilleur. Si vous creusez, vous verrez que les Eagles ont abandonné quelques gars qui étaient boursiers, pour ainsi dire, et ont amené des gars comme Javon Hargrave et Darius Slay, qui jouent avec une certaine attitude et intensité. Le genre d’attitude et d’intensité qui était assez évidente là-bas.

• Bon pour Trey Lance, avoir la chance de jouer au moins un autre match avant le repêchage de la NFL 2021. Comme mon copain Pete Thamel l’a rapporté pour la première fois, l’État du Dakota du Nord a pu programmer un match pour l’automne – après que la Missouri Valley Conference ait déplacé sa saison de football au printemps – contre son compatriote FCS centrale de l’Arkansas. Cette décision permettra au Bison de s’entraîner plus qu’il ne l’aurait fait autrement selon les règles de la NCAA et, en supposant que Lance ne décide pas de se retirer complètement de la chute, donne au quart-arrière au moins une chance de plus de jouer sur la scène universitaire. Lance est perçue de manière assez uniforme par les dépisteurs à qui j’ai parlé comme une première moitié du premier tour et un digne challenger des plus connus Trevor Lawrence et Justin Fields dans la classe 2021.

• Je peux totalement sympathiser avec l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, et comprendre son point de vue sur les inégalités qui se profilent dans la NFL – certaines équipes se préparant à accueillir les fans dans leurs stades alors que d’autres, en raison des réglementations de l’État, ne le peuvent littéralement pas. McDermott a déclaré aux journalistes lundi que: “Je pense que c’est honnêtement ridicule qu’il y ait, en surface, ce qui semble être un terrain de jeu comme ça – de manière incohérente à travers la ligue avec les différents stades à l’extérieur.” Je pense aussi qu’il mène une bataille impossible à gagner ici. La NFL et les 32 équipes vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver chaque dernier revenu possible dans une année où elles s’attendent à perdre beaucoup. C’est bien pour les propriétaires, bien sûr, et probablement aussi bon pour les joueurs, en atténuant les dommages qui devraient être causés au plafond salarial. Et si cela signifie qu’un stade sera à moitié plein le même dimanche qu’un autre est totalement vide? Je suis d’accord avec ça, je peux vous le promettre. L’équilibre compétitif est important pour la NFL et les joueurs. L’argent l’est aussi.

• Excellente nouvelle de Washington aujourd’hui, avec l’entraîneur Ron Rivera disant aux médias qu’Alex Smith se rapproche d’être autorisé à travailler à 11 contre 11. Je vais le répéter officiellement: si ce mec prend un vrai cliché de jeu cet automne, donnez-lui simplement Comeback Player of the Year juste là.

• Enfin, il est bon de voir que les Packers réfléchissent à la fusillade de Jacob Blake dans le Wisconsin. L’entraîneur Matt LaFleur a convoqué les joueurs à son conseil de direction lundi, ce qui a conduit à une réunion émouvante. «Je pense qu’il y a beaucoup de choses personnelles qui ont été dites dans ces contextes», a déclaré Aaron Rodgers. “Je pense que comme je l’ai dit dans la vidéo et comme nous en avons parlé dans la vidéo que nous avons diffusée, il y a un problème systémique, et tant que le problème ne sera pas résolu, ce sera une observation trop courante dans ce pays. Je ne vais pas commenter directement la vidéo tant que d’autres faits ne seront pas dévoilés, mais c’est évidemment quelque chose où en tant que non-policier, je pense [for] beaucoup d’entre nous [the] La question naturelle est, quand la force mortelle est-elle nécessaire? Encore une fois, je pense que cela mène à un problème systématique qui doit être réglé à un moment donné. Il y a des lois désuètes qui sont préjudiciables aux personnes de couleur dans cet État. Je pense que le gouverneur et les gens du Capitole doivent examiner attentivement certains des systèmes en place. » Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir la vidéo d’un LaFleur visiblement émotionnel ici.