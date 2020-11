Afp

Journal La Jornada

Dimanche 29 novembre 2020, p. a13

Buenos Aires. Mara Gómez est devenue hier la première footballeuse transgenre autorisée à jouer dans le championnat féminin de première division de l’Association argentine de football (AFA).

Je suis officiellement un joueur de premier plan du football argentin, a écrit Gomez, 22 ans, sur ses comptes de médias sociaux.

L’accord avec l’AFA avait été signé auparavant, mais hier était le jour de sa première entrée sur le terrain. Il ne l’a pas fait car il n’est pas encore disponible samedi pour rejoindre l’équipe de San Carlos, mais il le fera sous peu.

Je remplirai l’un des plus grands objectifs de ma vie. Ce que je pensais indispensable, qui n’allait jamais arriver, a déclaré le joueur.

Gómez a ajouté: La route était longue, il y avait de nombreux obstacles, beaucoup de peurs et de tristesse. Ce qui m’a fait penser un jour que je n’allais être personne, que je n’aurais jamais l’occasion d’être heureuse de ma vie, est inversé.

La législation qui a permis son incorporation était la loi 26 743 sur l’identité de genre, sanctionnée en Argentine en 2012. La réglementation établit l’obligation pour les personnes trans d’être traitées en fonction de leur identité de genre auto-perçue.

La footballeuse de Villa San Carlos a signé un événement historique en termes d’égalité des droits, a déclaré le journal argentin Página / 12, qui a téléchargé des extraits de l’interview qu’elle a menée plus tôt cette année sur son portail numérique.

J’aime vraiment me brancher. Je joue pour les deux groupes et je gère les deux jambes. Je suis plus à droite, mais s’ils me mettent à gauche, je peux entrer et les frapper avec la droite ou la gauche. Il a également raconté plusieurs tentatives de suicide en raison des brimades dont il a été victime: «Mon idée, à ce moment-là, était de me rendre sur l’avenue et de me suicider sous un véhicule qui passait. C’est ma voisine Adriana, qui est une grande amie aujourd’hui, qui m’a attrapée, s’est assise avec moi et m’a sauvée ce jour-là.

Jouer au ballon était une décharge émotionnelle et l’est toujours. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas vivre, je voulais vraiment me suicider, je ne pouvais pas supporter tout ce que je traversais. Et le football était ma thérapie et aussi ma façon de socialiser.