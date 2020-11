L’Argentine et toute la planète Terre pleurent la mort de Diego Armando Maradona, est décédé ce mercredi 25 novembre 2020 des suites d’une insuffisance respiratoire à son domicile situé dans la ville argentine de Tigre. Quelques heures après sa mort, les louanges se succèdent autour de la figure d’un footballeur unique dévoré par sa figure éternelle de Dieu sur terre.

Le jour de sa mort, peut-être la meilleure phrase pour définir la figure de Diego Armando Maradona, considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur qui ait jamais mis le pied sur un terrain de football. À son époque, Jorge Valdano, ami proche de Pelusa pendant un certain temps et partenaire de la Coupe du monde 1986 au Mexique, a défini le “ 10 ” avec un jeu de mots qui durera pour toujours: “Maradona a été victime de tout le mythe que nous aidons ou contribuons tous à créer.”

C’est le résumé parfait pour déchiffrer ce que c’était Maradona pour la vie. Parce que le «10» a fini par être dévoré par la figure d’un footballeur unique qui a dû vivre avec le prix d’être le meilleur de tous les temps. Maradona Il a atteint la Coupe du monde au Mexique 86 en étant le meilleur footballeur du moment et a quitté le pays considéré comme une légende de la vie et un Dieu pour un peuple en manque d’espoir. Oui Maradona il représentait cela à pleine puissance.

“Quand nous avons atterri après avoir remporté la Coupe du monde, vous avez vu tout le chemin jusqu’à la ville et il semblait que nous arrivions avec Jésus-Christ.” Avec ces mots, il a résumé sa journée Jorge Valdano Arrivée de l’Argentine à Buenos Aires quelques jours après avoir remporté la Coupe du monde au stade Azteca de Mexico. Ce jour-là, Diego Maradona est devenu un mythe vivant et quelques jours plus tard, il a recueilli toutes les odes lors de la célébration de la Coupe du monde.

Dieu est né au Mexique

22 juin 1986. Cet après-midi chaud au stade Azteca (Calamaro des années plus tard l’honora d’une chanson) Diego Maradona Il est devenu un Dieu pour le peuple argentin. Pour ses performances et son contexte. L’Argentine était venue périr avec l’Angleterre dans le Guerre des Malouines et le duel contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde a été présenté comme l’occasion parfaite pour se venger. Une revanche qui viendrait de la main d’un leader au charisme unique.

Le jeu exigeait une bonne performance de Diego Maradona et le «10» n’a pas manqué son rendez-vous. Cet après-midi Maradona il a marqué deux buts qui dureront pour toujours dans les livres d’histoire du football. Le premier est venu à 51 minutes, la célèbre main de Dieu dans lequel le ’10’ a sorti son Diego plus canchero pour avancer à l’albiceleste. Quatre minutes plus tard, à 55 ans, Pelusa en créerait un qui est considéré par beaucoup comme le meilleur coup de l’histoire du beau jeu.

Là, le génie du football mondial a attrapé le ballon au centre du terrain et après avoir laissé cinq Anglais sur la route, il a fini par laisser le ballon dans le filet du gardien. Peter Shilton. Un objectif qui a fait arriver Maradona à Buenos Aires avec un titre en main et étant considéré comme «Jésus-Christ». Ce mercredi, il est monté au ciel. Maradona meurt et un mythe n’est pas né car il était déjà en vie.