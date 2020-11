Afp et .

Journal La Jornada

Vendredi 6 novembre 2020, p. a11

Olivos, Argentine., La légende du football argentin Diego Maradona a subi des épisodes de confusion, associés à une photo de retrait, dans la période chirurgicale postopératoire en raison d’une ecchymose à la tête qui a été pratiquée mardi, pour laquelle il restera hospitalisé pendant plusieurs plus de jours, a rapporté son médecin, Leopoldo Luque.

Luque, l’un des chirurgiens qui ont participé à l’opération réussie pour enlever le caillot, a déclaré que Maradona était d’accord avec le diagnostic des internistes.

Lors d’une conférence de presse devant le sanatorium d’Olivos, le neurochirurgien a déclaré qu’il avait décidé de profiter du fait que Maradona est hospitalisé pour soigner ses addictions. C’est une très belle opportunité de faire de son mieux pour Diego.

L’ancien joueur et directeur technique de Gimnasia y Esgrima La Plata a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’il n’avait pas consommé de cocaïne depuis des années. Selon des proches et la presse, l’ancien footballeur est accro à l’alcool.

Diego va très bien. Le scanner s’est bien passé. Nous dansions même. Oui, nous avons dansé, a déclaré Luque, qui avait souligné plus tôt que l’ancien capitaine de l’Albiceleste souhaitait quitter le sanatorium le plus tôt possible et qu’ils prévoyaient même de le renvoyer ce vendredi après une opération pour un hématome sous-dural.

Quel que soit son ancien médecin de famille pendant 30 ans, Alfredo Cahe, entre 1977 et 2007, a déclaré que Diego en sortait, il n’aura pas de séquelles. Il est censé faire une cure de désintoxication, mais il va devoir changer un peu sa philosophie de vie.