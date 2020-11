▲ L’ancienne star argentine vient d’avoir 60 ans la semaine dernière.Foto Afp

Journal La Jornada

Mercredi 4 novembre 2020

Buenos Aires. Diego Armando Maradona a subi une opération réussie pour enlever un caillot dans sa tête, hier soir dans une clinique en Argentine.

«L’opération s’est déroulée normalement et sans complications; ça a réussi », a déclaré une source proche du joueur.

L’intervention, risquée en raison de la santé générale délicate de l’ancien footballeur, a duré environ deux heures et a été réalisée par une équipe dirigée par Leopoldo Luque, neurochirurgien et médecin personnel de Maradona.

Le diagnostic était un hématome sous-dural chronique, a ajouté la source, sans préciser les temps de récupération.

Les hématomes sous-duraux sont généralement causés par des traumatismes crâniens, qui peuvent rompre les vaisseaux et provoquer une accumulation de sang entre le cerveau et sa couverture.

Le mythique Maradona a fait face à une autre des luttes vitales de sa biographie. Dans une salle d’opération, il a subi une chirurgie neurologique pour enlever un caillot dans sa tête. Alors que toute l’Argentine, et le monde qui l’a aimé et même détesté, était en suspens pour la santé du monstre sacré du football.

Maradona s’est battu contre des rivaux intimidants, contre la FIFA, les addictions, le surpoids, mais surtout contre lui-même. Ce n’est pas facile d’être Maradona.

Pelusa vient d’avoir 60 ans et a été hospitalisée la veille dans une clinique privée de la ville de La Plata, à environ 70 kilomètres au sud de Buenos Aires, initialement en raison d’une déshydratation et d’une anémie associées à une image de dépression.

L’entraîneur de Gimnasia La Plata a subi des études, dont une tomographie dans laquelle un hématome sous-dural a été détecté, a déclaré son médecin.

Luque, qui est neurologue, a souligné que l’œdème était probablement causé par une chute, mais que Maradona ne se souvient pas de l’épisode.

La chirurgie consiste à faire un petit trou dans le crâne pour drainer le liquide accumulé.

Bien que ce ne soit pas une intervention risquée, les antécédents médicaux de Maradona ont généré une alarme.

Le champion du monde avec l’équipe nationale argentine au Mexique en 1986, et vice-champion en Italie en 1990 à deux reprises, était au bord de la mort à cause de sa dépendance à la drogue et à l’alcool. L’année dernière, il a également subi une opération à l’un de ses genoux.

Donato Villani, chef du département médical de l’Association argentine de football (AFA), a déclaré à la chaîne TyC Sports que l’opération que Ten subirait chez une personne normale doit bien se passer, mais admettons que Diego est différent. Toutes les pathologies qu’il a eues au cours des 20 dernières années, je ne pense pas que nous puissions en parler et il le peut.

L’ancien joueur de Boca Juniors, de Barcelone et de Naples, entre autres clubs, est apparu publiquement sur le court de gymnastique pour diriger contre Patronato lors du premier rendez-vous de la ligue argentine vendredi dernier. Il n’avait pas un bon comportement et avait besoin d’aide pour marcher.

Si tout se passe bien, Maradona pourrait être libérée en 48 ou 72 heures, comme d’habitude pour ce type d’intervention

Des proches de Maradona disent qu’il était de mauvaise humeur ces derniers jours et qu’il ne voulait pas manger.

Et chaque fois qu’il se passe quelque chose avec Maradona, les fans se concentrent dans le sanatorium pour laisser des messages d’encouragement et des souhaits d’amélioration, ainsi que les drapeaux de La Plata Wolf et le visage de leur idole.

La biographie de Maradona ne se produit pas seulement sur le terrain. Il y a une épopée sportive, un autre combatif devant les autorités sportives internationales. Et une autre, tragique, celle de son état de santé fragile et peut-être la tranchée la plus dure de sa vie. Récupéré il y a des années de sa toxicomanie, il vit de tranquillisants et d’anxiolytiques, mais il consomme fréquemment de l’alcool.

Il faut se souvenir du pontage gastrique qu’il a subi en 2005 pour perdre 50 kilos, et qui a laissé des séquelles, car aujourd’hui il a du mal à retenir le fer, ce qui le rend plus sujet à l’anémie.

Dans un autre épisode, l’un des plus graves, il a subi une crise cardiaque due à une surdose de drogue en 2000 dans la station uruguayenne de Punta del Este et quatre ans plus tard une double maladie coronarienne et respiratoire qui l’a amené au bord de la mort. Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Maradona est sorti d’un match de l’équipe argentine dans ses bras. Certains ont déclaré que c’était dû à ses addictions, mais l’ancien joueur a déclaré des heures plus tard qu’il avait subi une décompensation.

Dans des déclarations au journal Olé, Rocío Oliva, son ancien partenaire, a souligné que la raison de l’état physique de la star est sa dépendance à l’alcool.

Diego continue de boire, qui dit non, est un menteur. Il doit être admis pour sa dépendance à l’alcool.