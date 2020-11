Mis à jour le 29/11/2020 à 13:23

Leopoldo Luque, médecin personnel de Diego Maradona, il a été accusé ce dimanche de “mort injustifiée”. Pour la famille de l’ex-footballeur argentin disparu, le médecin est le principal responsable de la mort de «Pelusa» et le procureur général de San Isidro a déjà commencé à enquêter sur lui.

Après avoir pris connaissance de l’actualité, Luque est réapparu devant les médias pour définir toutes sortes de responsabilités dans la mort de Maradona. Le médecin a expliqué qu’il avait tout fait pour sauver la vie de l’ancien joueur du Napoli. Cependant, leurs efforts n’étaient pas suffisants.

«Si je suis responsable de quelque chose, c’était de l’aimer, de prendre soin de lui et d’améliorer sa vie autant que je pouvais jusqu’au bout. C’était un père pour moi, je n’étais pas fan », a déclaré ce dimanche Leopoldo Luque aux médias de Buenos Aires.

En ce qui concerne les derniers jours de la vie de Maradona, il a dit que “je ne voulais pas le déranger, il y avait beaucoup de monde sur lui et j’y suis allé quand on avait besoin de moi”, et a ajouté que “quand les gens ont dit que je le quittais, c’était que je voulais m’éloigner. un peu dans les bons moments, car dans les bons moments c’était plein de monde et Diego voulait être seul ».

Leopoldo Luque a précisé qu’il n’était pas responsable du traitement au domicile de Maradona. De plus, le médecin recommanda le séjour «Pelusa» à l’hôpital, mais la volonté du «10» était d’être chez lui.

«Il n’y a pas d’erreur médicale, je ne me suis pas trompé. Je suis fier de la façon dont j’y ai assisté. Je suis neurochirurgien, j’ai pris la responsabilité de la chirurgie de Diego. Mais il n’était pas un superviseur d’hôpital à domicile ou quoi que ce soit. Il a dû continuer dans un centre de rééducation, mais il n’avait pas la volonté », a-t-il conclu.

Les propriétés de Leopoldo Luque, le médecin personnel de Diego Maradona, ont été fouillées. (Photo: .)

