Le jour de l’anniversaire de Maradona, différentes références et protagonistes du monde du football laissent leurs opinions sur l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire.

Ronald Koeman a eu la chance de jouer contre Diego mais, comme si cela ne suffisait pas, il est maintenant l’entraîneur d’un autre des grands joueurs de tous les temps comme Lionel Messi.

“A son époque, il était le meilleur joueur, aujourd’hui il est Messi, mais on ne peut pas comparer le football de cette époque avec celui d’aujourd’hui, qui est plus physique, avec plus de vitesse. Maradona a montré qu’il était un génie à Barcelone et en équipe nationale argentine. Espérons qu’il aura bien plus de 60 ans “, a déclaré l’entraîneur de Barcelone.

Le club catalan traverse une crise institutionnelle majeure avec la récente démission du président Bartomeu. À cet égard, Koeman a déclaré: “Je ne sais pas comment cela peut affecter mon travail. Ce n’est pas entre mes mains, je suis entraîneur de ce club et je travaille dur pour obtenir de bons résultats et des titres.. Il faut attendre pour voir s’il y a des changements mais je ne suis pas nerveux. Je suis impliqué dans mon travail et je sais déjà qu’à partir d’aujourd’hui les candidats vont parler, dire leurs choses, leurs projets, mais nous verrons qui sera le président à l’avenir.

Samedi, Barcelone jouera à nouveau après la victoire contre la Juventus en phase de groupes de la Ligue des champions. Concrètement, il rendra visite à Alavés et le DT annonça qu ‘”il est possible de répéter le onze de Turin, mais il faut regarder l’aspect physique. L’équipe s’agrandit de plus en plus et ça se voit. C’était complet, mais pas tellement parce qu’on a beaucoup échoué devant le but. Le plus important est d’analyser le rival et de donner les rapports à nos joueurs. Nous avons besoin d’un rythme de jeu élevé comme l’autre jour. “