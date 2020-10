▲ El Pelusa a assisté au match Gimnasia y Esgrima La Plata pendant une demi-heure, le club qu’il dirige, pour célébrer et où il a été reçu par Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football, et les responsables du club. Afp Photo

Samedi 31 octobre 2020, p. 9

Buenos Aires. Diego Maradona a eu le plaisir de fêter ses 60 ans sur le court, son endroit préféré au monde, même s’il avait l’air fatigué et est à peine resté une demi-heure dans le match de son club Gimnasia y Esgrima La Plata.

Avec un masque et un pas hésitant, Maradona est entré dans le stade Juan Carmelo Zerillo, où Gimnasia y Esgrima, dont il est entraîneur depuis 2019, a affronté le Conseil, à la première date du football argentin, après huit mois de suspension par Covid- 19.

Sans audience, avec juste une poignée de journalistes, il a été reçu par Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football, et d’autres personnalités du sport.

Maradona, championne du monde avec l’équipe nationale argentine au Mexique 1986 et finaliste en Italie 1990, a été accueillie avec des stands vides en raison des mesures de confinement dues au coronavirus, qui en Argentine a fait plus de 30000 morts.

Cependant, le bâtiment était décoré de plusieurs drapeaux blancs et bleus, aux couleurs du club, avec des dédicaces pour la star, également accueillis par des feux d’artifice.

Ce n’est qu’à la dernière minute que la présence de Ten a été confirmée dans ce match dans la ville de La Plata, puisqu’il était isolé depuis mardi pour avoir eu des contacts étroits avec quelqu’un qui était présumé infecté, mais qui a finalement été écarté.

Pelusa, qui a joué pour Argentinos, Boca Juniors, Barcelone et Napoles, entre autres, s’est assis sur une chaise spéciale et a attendu ses joueurs, qui portaient un maillot avec l’inscription DM60 sur la poitrine. Après les salutations et après 30 minutes de jeu, Diego s’est retiré.

Maradona réside à Brandsen, au sud de la ville de Buenos Aires, à seulement 10 minutes de l’Estancia Chica, le centre de gymnastique. Là, il a passé ces mois de confinement dans l’intimité.

La maison est entourée d’un parc, d’un terrain de football, d’une piscine et d’un grill à viande. Une de ses filles, Jana, cultive un jardin bio pour que son père puisse manger des légumes sans pesticides. Son entraîneur et son médecin ont organisé des routines de vélo stationnaire, aérobic, gants, gymnastique et kinésiologie, avec une alimentation équilibrée.

Fidèle à son fanatisme, quelque 500 fans se sont rassemblés ce vendredi dans un champ près de sa maison et de là ils lui ont chanté pour fêter son anniversaire. Bien que les félicitations soient également venues virtuellement et signées par d’autres idoles sportives.

Maradona lui-même a publié sur son compte Facebook une vidéo de 36 minutes avec les salutations de joueurs et d’anciens footballeurs tels que Ronal-dinho, José Mourinho, Fabio Cannavaro, Pibe Valderrama, Marco Van Basten, Franco Baresi, Bobo Vieri, David Trezeguet, el ancien athlète cubain Javier Sotomayor, stars de tous les sports argentins, anciens coéquipiers de l’équipe championne de 1986, entre autres.

Parmi les félicitations, il a souligné un message de Pelé, une autre des stars du football. Mon grand ami, Maradona. Je vous applaudirai toujours. Je te soutiendrai toujours. Que votre voyage soit long, que vous puissiez toujours sourire et me faire sourire aussi! Joyeux anniversaire!

Cristiano, buteur de la Juventus et capitaine du Portugal, a enregistré une vidéo dans laquelle il lui souhaitait le meilleur frère, que tout se passe bien et que vous appréciez la vie. La seule chose qui manquait était le message de Lionel Messi, attaquant argentin.

Maradona était reconnaissante pour les démonstrations d’affection et a écrit un message. Je commence mes 60 ans avec ces merveilleux messages qui me donnent la vie. Merci beaucoup chérie, merci pour ton amitié. C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que tu aurais pu m’offrir.

Son anniversaire a également été le prétexte pour lancer officiellement la campagne de solidarité Las Diez del 10 avec la Croix-Rouge. Maradona vendra aux enchères une douzaine de ses T-shirts et avec l’argent récolté, il aidera les quartiers pauvres avec de la nourriture, des articles d’hygiène et des matériaux de construction pour améliorer les terrains de football, cette terre où il a imposé sa magie.