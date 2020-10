Afp

Journal La Jornada

Jeudi 29 octobre 2020, p. a11

Paris. L’Argentin Diego Armando Maradona, qui fêtera ses 60 ans vendredi, a déclaré dans une interview au magazine France Football qu’il rêve de pouvoir marquer un autre but pour les Anglais, mais désormais avec sa main droite.

Je rêve de pouvoir marquer un autre but pour les Anglais, avec ma main droite cette fois, a répondu Maradona lorsqu’on lui a demandé quel était son cadeau d’anniversaire de rêve.

Une référence au but inscrit de sa main gauche contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde au Mexique 86, lors de la victoire 2-1 qui a forgé sa légende. Dans ce duel mythique, le but du siècle a été marqué, avec une carrière prodigieuse semant des Anglais raillés par l’habileté de Pelusa. Et il y eut aussi les deux de la Main de Dieu, critiquée et aujourd’hui avec un certain degré de légende.

Le prestigieux magazine français publie un numéro spécial dédié au Golden Kid, présenté comme la première interview en 25 ans accordée par le légendaire 10 à la presse française, et sans compensation financière.

Maradona a également avoué que sa plus grande fierté était d’avoir rendu les gens heureux avec un bal.

“J’ai le sentiment d’avoir donné du plaisir et du plaisir aux gens qui sont venus me voir au stade et qui m’ont regardé à la télévision”, a déclaré l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, mais aussi l’un des plus controversés.

L’actuel entraîneur du club de première division argentine Gimnasia Esgrima La Plata était en isolement préventif après avoir été en contact avec une personne présentant des symptômes de Covid-19, a annoncé mardi son médecin personnel.

Cette pandémie est un coup dur pour tous les peuples d’Amérique latine, a indiqué Maradona.

Parmi les joueurs actifs, Maradona estime que son compatriote Leo Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo «sont un cran au-dessus des autres.

Pas un seul n’arrive à en faire la moitié, dit-il.