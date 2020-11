Mis à jour le 29/11/2020 à 12:53 PM

Jusqu’ici, Lionel Messi n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer publiquement sur la mort de Diego Maradona. Cependant, l’attaquant s’est montré après avoir marqué un but avec Barcelone contre Osasuna pour LaLiga. Le capitaine des Blaugrana a enlevé la veste qu’il portait pour montrer à tout le monde les 10 Newell’s Old Boys que portait autrefois le ‘Pelusa’.

Après le détail formidable et inattendu dédié à “ Dix ” du terrain du Camp Nou, le capitaine des Catalans a utilisé les réseaux sociaux pour dire au revoir à la star, qui est partie en milieu de semaine. «Au revoir, Diego», a écrit le joueur de 33 ans sur le profil officiel.

Comme on pouvait s’y attendre, le chiffre de Barcelone a partagé une image dont on se souviendra. Dans un cadre, Leo Messi levez les bras et regardez le ciel. Dans l’autre boîte, Maradona il a également fait un geste similaire. Mais le détail le plus significatif: les deux avec le t-shirt «Leper».

Premier adieu de Messi

Le mercredi 25 novembre, le jour où Diego Maradona décédé, Lionel Messi Il a parlé sur les réseaux sociaux. L’attaquant catalan a regretté le départ du champion du monde, qui l’a conduit dans l’équipe de l’Albiceleste lors des éliminatoires en route pour l’Afrique du Sud et dans le tournoi.

«Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte, mais il ne part pas, car Diego est éternel. Je garde tous les beaux moments vécus avec lui et je voulais en profiter pour adresser mes condoléances à toute sa famille et ses amis. RIP », partage et ajout d’images des deux à des moments différents.

