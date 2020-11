Diego Armando Maradona est décédé à l’âge de 60 ans dans une maison familiale de la ville de Tigre. La star argentine n’a pas été en mesure de surmonter une insuffisance respiratoire qui a conduit à sa mort. La mort du joueur a été entourée de controverse sur la dernière image publiée de Maradona vivante.

La dernière image de Maradona vivante et que sa famille n’a pas autorisée

Carlo Ancelotti voulait aussi tirer Maradona avec un message sur les réseaux sociaux. Les deux étaient rivaux lorsque l’Argentin était un joueur de la Naples et l’entraîneur de Everton Il était actif dans le Milan.

Tu as toujours été un génie. Aujourd’hui est un jour très triste et une grande perte.

Mais toi mon ami êtes éternel.

Ciao Diego.

Repose en paix pic.twitter.com/jeNxXzM6s9 – Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 25 novembre 2020

Aleksander Ceferin, président de la UEFA, a montré ses regrets pour la mort de Diego Armando Maradona. «Je suis extrêmement désolé d’apprendre la mort de Diego Maradona, l’un des footballeurs et des personnalités les plus grands et les plus emblématiques de l’histoire. Il a réalisé le plus grand succès en tant que footballeur avec son propre génie et son charisme », a-t-il écrit sur le compte Twitter officiel de l’organisation.

Aleksander Čeferin, président de l’UEFA: “Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de Diego Maradona, l’une des figures les plus importantes et emblématiques du football mondial. Il a atteint la grandeur en tant que joueur merveilleux avec un génie et un charisme énormes.” pic.twitter.com/XNxvfltN41 – UEFA.com en espagnol (@UEFAcom_es) 25 novembre 2020

le Atlético de Madrid et Gerard Piqué Ils se sont joints aux nombreuses réactions après la mort de Pelusa. «Aujourd’hui, une légende du football mondial nous a quittés. Nos condoléances à la famille et aux amis de Diego Armando Maradona. Reposez en paix », lit-on dans la boîte à matelas. Piqué est plus concis: «Repose en paix, légende».

Aujourd’hui, une légende du football mondial nous a quittés. Nos condoléances à la famille et aux amis de Diego Armando Maradona. Repose en paix. – Atlético de Madrid (@Atleti) 25 novembre 2020

Repose en paix, légende https://t.co/fGKD0g6sDg – Gerard Piqué (@ 3gerardpique) 25 novembre 2020

Le capitaine du Real Madrid, Sergio RamosIl a également posté un message sur ses réseaux sociaux: «Diego Armando Maradona, El Pelusa, El Diez, La Mano de Dios, El Pibe de Oro… football. Merci Diego. DEP Maradona ».

Diego Armando Maradona, le Fluff, les Dix, la Main de Dieu, le Pibe de Oro… le football. Merci Diego. DEP Maradona. – Sergio Ramos (@SergioRamos) 25 novembre 2020

Leo Messi rend également hommage à Diego Armando Maradona. Dans un post sur Instagram, le joueur de Barcelone a souligné que c’était «un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais ne part pas, car Diego est éternel.

Le compte Twitter de Pelé se souvient également de la figure de Maradona. Les deux sont considérés parmi les meilleurs footballeurs du monde.

Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami dans le monde, j’ai perdu une grande lenda. Ainda a beaucoup à dire, mais pour l’instant, c’est Deus de força pour les membres de la famille. Euh jour, j’espère qu’on pourra jouer au ballon ensemble sans céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA – Pelé (@Pele) 25 novembre 2020

La mort de Maradona inonde Twitter de réactions. Le monde du football, de la politique, de la musique … tout le monde remplit le réseau social de messages rappelant la figure d’El Pelusa.

Avant les adieux du 10, le gouvernement argentin a décidé de décréter trois jours de deuil national dans le pays pour renvoyer et pleurer une légende comme Diego Armando Maradona. Par ailleurs, le Real Madrid a annoncé qu’il porterait le brassard noir lors de son match de Ligue des champions ce mercredi à Milan contre l’Inter.

D’autre part, le L’UEFA a annoncé qu’il y aurait une minute de silence pour Maradona dans tous les matchs des Champions et de la Ligue Europa qui se déroulent entre ce mercredi et jeudi.

Les Portugais voulaient également se joindre à l’admiration pour Maradona après sa mort. Cristiano Ronaldo a souligné: “Repose en paix, craque”.

Hoje despeço-me de un amigo eo Mundo se sépare d’un génie éternel. Um dos melhores de todos os tempos. Um magique inégalé. Une partie trop je cède, mais je laisse un héritage avec des limites et un vide qui ne seront jamais préchargés. Repose en paix, craque. Vous ne serez jamais sceptique.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 novembre 2020

L’Espagnol Pepe Reina a réagi à la mort de Maradona et a dit au revoir à une légende du football mondial.

Vous avez été et serez l’histoire du football. Merci pour tout ce que vous avez donné à ce sport! La personne meurt, le mythe demeure. RIP, Diego 🖤 # E1ERN0 #DEPMaradona pic.twitter.com/SDkIv1BDIU – Pepe Reina (@ PReina25) 25 novembre 2020

Alex Márquez et Santiago Cañizares ont également exprimé leurs plus sincères condoléances pour la mort de Maradona.

🙏🏼🙏🏼 DEP Diego Armando Maradona. Génie du football. pic.twitter.com/sxvafu1pGm – Alex Márquez (@ alexmarquez73) 25 novembre 2020

El Diego est mort …

Le gars qui a joué au football avec le plus de sentiment et de charisme; respecté et aimé par ses coéquipiers et rivaux; super gars avec un grand coeur …

DEP, mon pote … – SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 25 novembre 2020

L’équipe espagnole de football a également souhaité ajouter ses condoléances pour la mort de Maradona, survenue aujourd’hui en raison d’un arrêt cardiorespiratoire.

😢 Vous avez marqué une époque dans l’histoire du football et votre légende ne sera jamais oubliée. Notre câlin le plus affectueux à tous les fans argentins et en particulier à nos coéquipiers de l’équipe @Argentina. Repose en paix, Diego. https://t.co/k5sy6E5uDO – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 25 novembre 2020

Le monde du basket se joint également. Pau Gasol s’est souvenu de Maradona sur son compte Twitter portant le maillot de Barcelone.

DEP, Diego Armando Maradona 🙏🏼 pic.twitter.com/MqO0aGZI4M – Pau Gasol (@paugasol) 25 novembre 2020

Des équipes telles que Séville, Barcelone, Naples, l’équipe nationale argentine où il a joué, ont également rejoint la mémoire de Maradona. D’autres équipes comme le Real Madrid ou la Fédération espagnole de football ont également réagi sur Twitter à sa mort.

Et toute la ville a chanté

Marado, Marado

La main de Dieu est née

Marado, Marado

J’ai semé la joie dans le peuple

Il a rempli ce terrain de gloire … Diego éternel. pic.twitter.com/nYgELaYY2S – Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 25 novembre 2020

Au revoir, Diego. Vous serez #Eternal dans tous les cœurs de la planète football. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI – Équipe nationale d’Argentine 🇦🇷 (@Argentina) 25 novembre 2020

Merci éternellement. Diego éternel. pic.twitter.com/SZVNOJnZ1j – Boca Jrs. Officiel (de 🏡) (@BocaJrsOficial) 25 novembre 2020

Déclaration officielle: mort de Diego Armando Maradona # RealMadrid – Real Madrid CF (@realmadrid) 25 novembre 2020

La RFEF tient à exprimer ses plus sincères condoléances à @afa ainsi qu’à la famille et aux amis de Diego Armando Maradona pour sa mort aujourd’hui. Nous apprécions son football dans notre pays et il laisse un souvenir indélébile aux supporters du monde entier. DEP pic.twitter.com/BE84xsWanc – RFEF (@rfef) 25 novembre 2020

Leggenda éternel de calcium mondiale. Ciao Diego. # ASRoma pic.twitter.com/sbkcjq4PfE – AS Roma (@OfficialASRoma) 25 novembre 2020

Merci pour tout, Diego pic.twitter.com/hB18LnCkpn – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 25 novembre 2020

Par Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV – Officiel SSC Napoli (@sscnapoli) 25 novembre 2020

Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a également fait allusion à la mort de Maradona sur le réseau social Twitter. Sánchez: «Avec votre main gauche, vous avez dessiné les rêves de plusieurs générations».

Tout mon amour pour le monde du football, qui perd aujourd’hui une de ses légendes. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire nous quitte, l’Argentin Diego Armando Maradona. Avec votre main gauche, vous avez dessiné les rêves de plusieurs générations. Eternal, gamin. pic.twitter.com/cQ7FB7LCln – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 novembre 2020

Rivière, L’équipe rivale de Boca où Maradona a joué a également réagi à sa mort.

Au revoir, Diego. pic.twitter.com/IDrvng1CSq – River Plate (@RiverPlate) 25 novembre 2020

Les premières réactions à la mort de Maradona arrivent après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire. Le Conmebol a été l’un des premiers à réagir Twitter

Il nous a laissé le meilleur footballeur de l’histoire, mais le souvenir de son merveilleux talent, de ses buts et de ses exploits restera à jamais gravé dans notre mémoire.

Nous regrettons profondément le décès de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/RBODXntAbF – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 25 novembre 2020

Une légende du football mondial a disparu. Maradona, récemment opérée d’un caillot dans le cerveau, départ à 60 ans. Certaines des grandes personnalités du monde du football et de ce sport ont voulu envoyer un message après la mort du plus grand de tous les temps.

Diego Armando Maradona est décédé ce 25 novembre 2020 des suites d’un arrêt cardiorespiratoire à son domicile de Tigre, où il se remettait de sa dernière opération. La mort de Pelusa a choqué le monde du sport, qui a réagi sur leurs réseaux sociaux à cette triste nouvelle.