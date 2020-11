Hors de danger. L’avocat de Diego Maradona, Matías Morla, a affirmé ce mercredi que «la dernière partie médicale était excellente», après que l’ancien footballeur argentin ait été opéré avec succès hier pour un hématome sous-dural détecté lors d’un contrôle.

«Diego avait présenté une image de la dépression (…). En principe, le diplômé (psychologue) l’a lié à la question de l’anniversaire, à la dépression causée par la pandémie et aux différentes circonstances qui l’entouraient. Plus tard, en voyant que la photo progressait, l’hospitalisation a été faite et là l’étude a bondi qui s’est terminée par l’intervention », a affirmé l’avocat devant les médias à son entrée de la clinique privée de la province de Buenos Aires où il est hospitalisé.

Morla a ajouté que l’ex-footballeur “avait un comportement étrange, il était très déprimé, il avait des commentaires sur des proches décédés, qu’ils les avaient manqués”.

«Il souffre toujours, à chaque anniversaire, d’une sorte de nostalgie. Sa mère lui manque beaucoup, c’est toujours la même chose avec la question des anniversaires, mais cette année ça a augmenté, donc je suis ici avec le psychologue qui était intervenu », a-t-il apprécié.

Il a également souligné que Maradona pourrait continuer son travail en tant qu’entraîneur de Gymnastique et d’Escrime La Plata, puisque “la partie cognitive n’a jamais été affectée”, bien que cette activité “soit en arrière-plan”.

Concernant son rétablissement, Morla a affirmé qu’il le ferait en Argentine, après avoir été interrogé sur d’autres options comme Cuba et le Venezuela.

Diego aime Cuba. Hier, j’ai parlé avec Antonio Castro, le fils de Fidel. Le Venezuela et Cuba sont tous deux des pays amis pour que Diego soit là, mais Diego est avec sa tête en gymnastique », a-t-il déclaré.

«Merci à tous ceux qui soutiennent Diego ici, aux innombrables messages qui transitent par les réseaux et merci à toutes les personnes qui ont communiqué sur la santé de Diego, du président de la nation à (Nicolás) Maduro, La vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, (Axel) Kicillof et toutes les autorités de la nation. Il en va de même pour Evo Morales et tous les dirigeants d’Amérique latine soucieux de sa santé. Et surtout au peuple argentin », a-t-il conclu.

.

