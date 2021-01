▲ Maradona en audience avec le Pape à l’occasion d’une fête de la paix en 2016. Photo Xinhua

Afp

Journal La Jornada

Dimanche 3 janvier 2021, p. a10

Rome. Avec un ballon de chiffon, quand il était enfant, Jorge Bergoglio a donné ses premières touches au ballon à un moment où les jeunes devaient recourir à leur imagination pour jouer au football dans la rue, a rappelé l’actuel pape François dans une interview dans laquelle il a décrit comme poète de Diego Armando Maradona.

J’ai rencontré Diego à l’occasion d’une fête de la paix en 2014. Je me souviens avec plaisir de tout ce qu’il a fait pour Scholas Occurrentes, la Fondation qui s’occupe des plus démunis dans le monde. Sur le terrain, il était un poète, un grand champion qui faisait la joie de millions de personnes, tant en Argentine qu’à Naples. C’était aussi un homme très fragile, rappelle le premier pape latino-américain au journal sportif italien La Gazzetta dello Sport.

Le Souverain Pontife affirme que lorsqu’il a appris que Maradona était décédée, à l’âge de 60 ans, le 25 novembre, il a prié pour lui et a envoyé un chapelet à sa famille, accompagné de quelques paroles de réconfort.

Dans l’interview, Francisco, à 84 ans, fidèle supporter du club de San Lorenzo de Almagro, revient sur ses premiers souvenirs de football à Buenos Aires.

Je me souviens très bien et avec plaisir quand ma famille est allée à El Gasómetro (le premier stade de San Lorenzo). En particulier, le championnat de 1946, celui que mon San Lorenzo a remporté. Je me souviens de ces jours que j’ai passés à regarder ces footballeurs jouer et de la joie des enfants de rentrer à la maison. La joie, la joie sur les visages des gens, l’adrénaline dans le sang, expliquent les jours de son enfance.

«Ensuite, j’ai un autre souvenir, celui de la boule de chiffon. Le cuir était cher et nous étions pauvres. Un ballon de chiffon nous suffisait pour nous amuser et presque faire des miracles en jouant sur la petite place près de chez nous. Enfant, j’aimais le football, mais ce n’était pas l’un des meilleurs, au contraire, c’était ce qu’on appelle en Argentine «hard pa-ta». C’est pourquoi ils m’ont toujours fait jouer le gardien de but », ajoute-t-il.

Être un archer a été une grande école de vie pour moi. Dans cette position, il faut être prêt à répondre aux dangers qui peuvent surgir, qui viennent de partout, résume-t-il, tout en ajoutant qu’il jouait aussi au basket.

Dans l’interview, qui a eu lieu début décembre au Vatican, le Pape met également en garde contre les dangers du dopage dans le sport. Aucun champion n’est construit dans le laboratoire. Parfois, cela s’est produit et nous ne pouvons pas être sûrs que cela ne se reproduira plus. Espérons que non, même si le temps met en place les talents originaux et ceux qui se construisent. Un champion est né et se renforce avec l’entraînement. Le dopage dans le sport n’est pas seulement une arnaque, c’est aussi un raccourci qui annule la dignité, dit-il.

Le talent est un cadeau reçu, mais il ne suffit pas en soi. Vous devez y travailler. La formation prend soin de ce talent, essaie de faire mûrir ces possibilités, ajoute-t-il.