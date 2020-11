Bonne nouvelle pour Diego Armando Maradona. Après plus d’une semaine entrée dans laquelle ses adeptes sont restés en suspens sur sa santé, le légendaire joueur argentin a quitté l’hôpital ce mercredi. Les médecins ont décidé de libérer Pelusa après avoir évolué de manière «très favorable».

Leopoldo Luque, le médecin qui a traité Maradona tous ces jours, a parlé mardi de la sortie imminente de son patient: “Avant j’avais envie de partir, mais c’est une autre image et un autre contexte: un patient d’une grande cohérence qui nous demande déjà d’être libéré”, assura Luque.

L’Argentin a été admis lundi dernier, le 2 novembre, en raison d’anémie, de déshydratation et de “mauvaise humeur”. Quelques heures plus tard, la mauvaise nouvelle est arrivée: Maradona avait un hématome sous-dural sur la tête et a dû être opéré pour l’enlever. Les supporters argentins ont soutenu Pelusa à proximité de l’hôpital, avant de recevoir la nouvelle que tout s’était bien passé dans la salle d’opération.

Après avoir quitté l’hôpital, Maradona devra poursuivre sa convalescence de son domicile. En effet, sa famille et son équipe médicale préparaient ces derniers jours l’aménagement de la maison où réside l’actuel entraîneur de Gymnastique et d’Escrime de La Plata: «Nous commandons le lieu qui le recevra, qu’il être une maison ordonnée pour son rétablissement », a déclaré le médecin.

“C’est un patient qui vit dans les extrêmes”

Leopoldo Luque a précisé que l’abstinence de Diego Armando Maradona vient de l’alcool et non de la drogue. De plus, lors d’interventions passées, le médecin a précisé que l’ancien footballeur prend des médicaments pour certaines pathologies et pour corriger ses problèmes de sommeil, mais il évite de parler de souffrir d’une addiction: «En principe je ne le juge pas comme une image de dépendance, c’est un patient qui vit dans les extrêmes et quand il le voudra, il arrêtera de faire ce qui le rend mauvais, je n’en doute pas», A-t-il assuré.

De cette manière, celui qui pour beaucoup est le meilleur joueur de l’histoire du football se rétablit déjà chez lui après avoir été admis à l’hôpital pendant une dizaine de jours. Quelques jours au cours desquels ses partisans sont descendus dans la rue pour le soutenir, démontrant une fois de plus à quel point Pelusa est aimée dans leur pays.