Jeudi 24 décembre 2020, p. a10

Buenos Aires. Diego Maradona souffrait de troubles hépatiques, cardiovasculaires et rénaux et consommait des médicaments psychoactifs, mais il n’y avait aucun signe d’alcool ou de stupéfiants dans les études histopathologiques et toxicologiques, ni aucun médicament pour traiter les maladies cardiaques, a rapporté le parquet enquêtant sur son décès survenu le 25 novembre. 60 ans.

Le parquet de San Isidro a publié les résultats des analyses complémentaires de l’autopsie, chargé de déterminer s’il y avait négligence, imprudence ou inexpérience dans les traitements de santé.

Selon le rapport connu près d’un mois après la mort de Maradona, la star souffrait de nécrose tubulaire aiguë (trouble rénal), de glomérulosclérose focale (insuffisance rénale), d’athérosclérose (accumulation de graisse et de cholestérol dans les artères), de cardiopathie ischémique (athérosclérose de artères coronaires) et hyperplasie artérielle dans le nœud sino-auriculaire (maladie cardiaque).

Les tests toxicologiques d’échantillons de sang et d’urine ont été négatifs pour l’alcool et les stupéfiants, mais positifs pour la desméthylvenlafaxine (antidépresseur), la quétiapine (antipsychotique atypique), le lévétiracétam (convulsions) et le naltrexo-na (utilisé dans les programmes de traitement de la toxicomanie) ). Le métoclopramide (pour les symptômes de vidange lente de l’estomac) et la ranitidine (pour le traitement des ulcères) ont également été détectés.

C’est aussi important ce qui est apparu que ce qui n’est pas ressorti de ces tests de laboratoire, qui à première vue confirment que Maradona a reçu des médicaments psychoactifs, mais aucun médicament pour sa maladie cardiaque, a déclaré l’un des chercheurs.

La psychiatre Agustina Cosachov et le chirurgien cardiaque Leopoldo Luque sont sous contrôle judiciaire pour être les deux professionnels qui ont traité l’ancien capitaine de l’Albiceleste.

L’autopsie réalisée le jour de sa mort a déterminé que Pelusa était décédé des suites d’un œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée avec cardiomyopathie dilatée.

Son cœur pesait deux fois plus que la normale depuis 20 ans.

Diego a été opéré d’un hématome à la tête le 3 novembre, cinq jours après son 60e anniversaire, le 30 octobre.

Maradona est décédé seul dans une maison d’un quartier privé au nord de Buenos Aires, où il a été transféré huit jours après son opération, mais il n’aurait pas eu les conditions adéquates pour poursuivre son traitement et postopératoire, selon l’inspection judiciaire.

Avant l’intervention chirurgicale, il avait été admis avec des symptômes de déshydratation et de dépression après huit mois de détention en raison de la pandémie de coronavirus.

Après avoir dévoilé ce reportage, Giannina, fille de l’ancien footballeur, a réagi sur les réseaux sociaux: Tous les fils de putes en attente de l’autopsie de mon père contiennent de la drogue, de la marijuana et de l’alcool. Je ne suis pas médecin et il avait l’air très enflé. La voix robotique. Ce n’était pas sa voix. Cela se passait et j’étais la personne folle.