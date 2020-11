L’ex-footballeur Diego Armando Maradona a été admis ce lundi après-midi au sanatorium d’Ipensa, dans la province de Buenos Aires, pour y être soumis un “check-up général” après une “baisse d’humeur”, tel que rapporté par l’un de ses médecins, Leopoldo Luque. Cependant, tout au long de ce mardi, on a su qu’El Pelusa devra être opéré pour un caillot cérébral.

L’ex-footballeur, actuel entraîneur de Gymnastique et d’Escrime, sera opéré ce mercredi dans un hôpital de Buenos Aires, selon le journal Olé, à l’occasion de une «chirurgie» pour un «hématome sous-dural». Le champion du monde 1986 sera transféré de la clinique Ipensa à un centre de la capitale fédérale du pays.

Le ’10’, dont la maladie n’était pas liée au coronavirus, Il a souffert d’une image d’anémie, c’est pourquoi des tests sont en cours depuis septembre dernier. Cette information intervient quelques heures après que son médecin personnel Leopoldo Luque a envoyé un message rassurant.

“Vous devez être calme. Ce n’est pas une situation d’urgence. Diego va bien, mais il va peut-être mieux “, son médecin a déclaré quelques heures avant de connaître l’intervention d’urgence à laquelle sera soumis Diego Armando Maradona, qui a récemment eu 60 ans.

“Ce fut une demi-semaine compliquée pour lui émotionnellement. Beaucoup de pression, qui a généré une baisse d’humeur. Le régime l’a affecté.. Nous l’avons vu dans une coloration différente et avec une attitude différenteNous avons décidé de l’étudier pour l’améliorer un peu », a déclaré Luque lors d’une conférence de presse depuis la porte de la clinique.

«L’idée est de le laisser (hospitalisé) jusqu’à ce qu’il soit optimisé. Si Diego le veut, il s’arrêtera et partira “, a-t-il fait remarquer. Pour Luque, Maradona” peut être 10 000 fois mieux “et la décision de faire un stage a été acceptée.

«L’amener ici l’aide à s’améliorer. Je lui ai dit: “Che, Diego, tu as le sac, nous allons dans une clinique pour nous améliorer un peu et être mieux” et après avoir un peu refusé il a dit: “Eh bien, allons-y.”

Luque a fait remarquer que Maradona “est un patient âgé avec de nombreuses pressions dans sa vie“.

“C’est très difficile d’être Maradona. Je crois que Diego est quelqu’un qui prend constamment ses décisions. Il n’est pas là parce que je l’ai amené, il est là parce qu’il voulait venir”, a déclaré Luque, qui a nié une contagion du coronavirus.

Maradona, quoi vendredi, il a eu 60 ans, était ce jour-là sur le terrain Gimnasia y Esgrima La Plata, club dont il est entraîneur, mais il s’est retiré du stade dès le début du match.

Le deuxième entraîneur, Sebastián Méndez, a repris l’équipe qui a battu Patronato 3-0.

Avant la rencontre, Maradona a été reçue et honorée par le président du club, Gabriel Pellegrino, le président de l’Association argentine de football (AFA), Claudio Tapia, et le président de la Ligue de football professionnel, Marcelo Tinelli.

Les médecins de Maradona ont expliqué ces derniers mois qu’en plus d’avoir des antécédents de cardiologues, d’être hypertendus et d’avoir subi une intervention chirurgicale au genou droit en 2019, Maradona souffre de insomnie.

“Il a des anxiolytiques sur ordonnance depuis un certain temps. Ce sont des traitements que nous continuons parce que certains médicaments ne peuvent pas être obtenus comme ça. Le corps développe la tolérance et les retirer de manière drastique peut causer des problèmes », expliquait Luque au milieu de cette année.

“Et l’alcool. Il prend, mais nous y travaillons. Diego est exempt de cocaïne, complètement, mais parfois il a des excès d’alcool et parfois pas. Cet arrêt, cette quarantaine et les problèmes familiaux sont terribles pour lui », avait-il ajouté à l’époque.

Ces derniers mois, Maradona a perdu du poids et est retourné à l’exercice pour se remettre de l’opération du genou droit.