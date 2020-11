Troisième jour après Maradona. Les témoignages de l’enquête judiciaire sur la mort de Diego continuent de fuir. L’agence . révèle une discussion forte entre El Pelusa et son médecin personnel, Dr Leopoldo Luque, la veille de sa mort selon les déclarations de deux témoins devant la police argentine.

La exposition publique du cadavre de Diego Armando Maradona ce n’est que le premier chapitre du feuilleton qui vient de commencer. La première chose est de clarifier les circonstances de sa mort, puis la bataille pour l’héritage, le apparition d’enfants secrets, les déclarations osées, les heures de trash TV et les pages et pages de la presse rose en Argentine… et dans le reste du monde.

Avec Maradona toujours présent, de nombreux détails, certains inquiétants, ont commencé à être connus sur ses derniers jours de vie et ce qui s’est passé exactement dans les heures précédant sa mort. L’une des choses qui lui manquait le plus était l’absence dans tous les actes de son médecin personnel, Leopoldo Luque, qui avait ouvert la voie depuis que Maradona avait dû être hospitalisée il y a des semaines pour être opérée d’un caillot dans le cerveau.

Le combat entre Maradona et Leopoldo López

Soudain, le Dr Leopoldo Luque avait disparu. Un homme habitué aux caméras, donnant des rapports médicaux et même postant la dernière photo de Maradona sur les réseaux alors qu’il était admis à l’hôpital, il avait disparu comme par magie.

En Argentine, il était surprenant que le Dr Luque, la personne chargée de s’adresser aux médias après chaque hospitalisation à Maradona, ne se soit soudainement pas présenté. Un personnage étrange qui même s’est permis le luxe de juger Diego comme un patient, qu’il considérait comme un patient «difficile» à traiter.

Ce samedi l’agence . a expliqué l’absence de Leopoldo Luque dans les jours qui ont suivi la mort de Maradona en publiant les témoignages de deux personnes qui ont témoigné dans le dossier judiciaire ouvert après la mort de Maradona. Les deux témoins sont d’accord en déclarant que le jeudi avant sa mort, El Pelusa a eu une discussion animée avec Luque.

L’infirmière et le cuisinier parlent

Ce combat a été mentionné, tout d’abord, dans le témoignage de l’un des les infirmières qui s’occupaient de Maradona, qui a déclaré dans l’enquête qu’il y avait eu une altercation entre Diego et son médecin, qui s’est terminée par une poussée de Maradona et le licenciement soudain et chaud du Dr Leopoldo Luque.

Le témoignage de cette infirmière est d’accord avec lou déclaré par la cuisinière de Maradona, Romina Milagros Rodríguez, convertie dans les derniers mois de la vie de Diego en figure maternelle. Elle a mentionné qu’elle n’avait pas été un témoin direct de l’incident entre Diego et son médecin, mais que ce type de réaction était quelque chose qui s’était normalisé, devenu habituel, depuis Maradona avait ce genre d’altercation avec d’anciens médecins.

Il faudra voir si le médecin Leopoldo Luque intervient pour nier ou confirmer cette discussion avec Maradona même si, pour le moment, il reste dans un étrange silence … et c’est un autre des personnages principaux du feuilleton qui s’est déchaîné après la mort de Diego Armando Maradona.

Une fois le chapitre sur la mort de Maradona, s’il a été bien soigné ou s’il y a eu négligence médicale, nous passerons au chapitre suivant: la bataille pour l’héritage de Diego. Ce sera alors quand parmi les enfants reconnusCeux qui ont encore des poursuites judiciaires ouvertes pour être reconnus et ceux qui veulent profiter de la mort de Diego se battent pour l’héritage de Maradona dont personne ne connaît vraiment la valeur.