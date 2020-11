., Spoutnik et Ap

Journal La Jornada

Samedi 7 novembre 2020, p. 9

Buenos Aires. Le joueur historique argentin Diego Maradona est très difficile à traiter et veut quitter l’hôpital, pour lequel il est sous sédation après des épisodes de confusion dus à un retrait d’une dépendance à l’alcool, ont rapporté hier ses médecins personnels.

La maladie est survenue jeudi, alors qu’il se remettait d’une opération pour un hématome sous-dural à la tête qui a été pratiquée mardi.

Diego est très difficile. Ils ne peuvent pas imaginer. Cette fois, nous essayons d’être plus forts que lui, a déclaré le médecin Leopoldo Luque à la porte de la clinique Olivos.

Il veut y aller, mais il va rester, a ajouté le neurochirurgien aux journalistes sur la situation du champion avec l’équipe de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique.

Luque a expliqué que Maradona reste sous sédation pour calmer le processus (d’abstinence) et que la décision de le garder hospitalisé pour suivre un traitement pour ses dépendances a été prise conjointement par les médecins et la famille. C’est l’une des rares fois où Diego s’est fait dire non, a déclaré le médecin, qui soigne l’idole mondiale depuis plusieurs années.

La psychiatre Agustina Cosachov, membre de l’équipe de santé mentale du sanatorium, a déclaré à son tour que l’ancien joueur évoluait bien. Dans le contexte postopératoire, des symptômes de sevrage sont apparus et à leur tour certains paramètres que nous avons jugés importants à réguler, comme le repos, l’appétit et l’humeur, a indiqué le spécialiste.

C’est ingérable

Pour sa part, l’autre médecin de Maradona, Alfredo Cahe, a déclaré à la télévision locale que l’ancien attaquant doit suivre un traitement pour arrêter de boire en raison des conditions dans lesquelles il se trouve. Diego est ingérable, a-t-il affirmé.

Cahe a révélé que l’ancien footballeur souffre de problèmes hépatiques, gastriques et cardiovasculaires, en plus de l’hématome sur la tête pour lequel il a été opéré et de la photo de sevrage. Une fois que vous quittez l’hôpital, l’idée des médecins est de vous transférer dans un endroit où vous avez une assistance permanente.

Maintenant, nous devons nettoyer Diego et ensuite nous verrons. L’alcool est une drogue, il a changé une chose pour une autre, a déploré Cahe, qui a soigné Pelusa pendant 30 ans et l’a aidé à la désintoxication à l’époque.

La star du football a eu 60 ans vendredi dernier, motivée en recevant un hommage avant le début du match entre Gimnasia y Esgrima, le club qu’il dirige depuis 2019, et Patronato de Paraná. Cependant, il a dû se retirer prématurément du stade en raison de problèmes de santé.