Diego Armando Maradona devra subir une intervention chirurgicale pour subir une intervention chirurgicale pour un caillot dans le cerveau. Après avoir été admise lundi dernier, la star du football argentin a été détectée un hématome sous-dural pour lequel il devra subir une intervention chirurgicale aujourd’hui lors d’une opération d’urgence. Il n’est pas apparu que sa vie soit en danger ou non, mais c’est une intervention complexe pour une personne qui vient d’avoir 60 ans.

Souviens-toi que Maradona a déjà souffert de problèmes de santé dont il s’est remis. L’actuel entraîneur de Gimnasia de La Plata s’est cependant très dégradé vendredi dernier lors d’un hommage qui lui a été rendu dans son club, présentant des problèmes de marche et même de conversation avec d’autres personnes.

Son médecin, Leopoldo Luque, a révélé son état de santé hier lors de son admission avant que l’on sache qu’il devrait subir une intervention cérébrale. «Diego n’est pas entré de toute urgence. Non pas qu’il soit critique ou quoi que ce soit du genre. L’idée est de rester ici encore quelques jours. Vous êtes anémique et déshydraté. Vous devez corriger cela et continuer à vous améliorer. L’idée est de s’améliorer autant que possible. Nous avons besoin de plus de temps », a-t-il analysé.

Après plusieurs radiographies, Les médecins ont détecté que Maradona souffre d’un hématome sous-dural, qui sont les petites veines situées entre la surface du cerveau et son enveloppe externe, pouvant s’étirer ou se briser, permettant au sang de s’accumuler. La star argentine a subi un coup à la tête qui nécessitera une intervention chirurgicale pour réparer un caillot Cela a limité vos fonctions cérébrales.