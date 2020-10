Diego Maradona célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire au milieu de l’isolement obligatoire en raison d’un contact étroit avec une personne atteinte de coronavirus. Ainsi, il est fort probable qu’il ne pourra pas être présent aux débuts de la Gymnastique en Coupe de la Ligue professionnelle.

Cependant, DT del Lobo a pris la parole et a laissé quelques définitions importantes le jour de son anniversaire. “J’étais absent depuis longtemps et je me demandais si les gens m’aimaient toujours ou s’ils ressentaient la même chose”il a avoué.

Diego a également soutenu que “j’y suis allé et je suis très heureux. Le football m’a donné tout ce que j’ai, plus que ce que j’aurais imaginé. Et si je n’avais pas eu cette dépendance, j’aurais pu jouer beaucoup plus. Mais aujourd’hui c’est passé, je vais bien et Ce que je regrette le plus, c’est de ne pas avoir mes parents. Je fais toujours ce vœu, un jour de plus avec Tota, mais je sais que du ciel elle est fière de moi et qu’elle était très heureuse. “

Mais aussi, il a abordé différents sujets tels que le conflit qu’il a eu (et a) Messi avec Barcelone. “Je savais que cela allait mal finir et je pensais que Leo partait. Cela m’est arrivé aussi. Barcelone n’est pas un club facile et il est là depuis de nombreuses années et ils ne l’ont pas traité comme il le méritait. Il leur a tout donné, Il les a emmenés au sommet et un jour il a voulu sortir pour changer d’air et ils lui ont dit non », a déclaré Maradona, au banc de La Pulga.

Quand il s’agit de parler de la Copa Libertadores et d’avoir à parler de Boca et River, le DT a déclaré que “Boca va bien, j’aime ça. Miguel (Russo) a donné la force de l’équipe derrière et a maintenant ajouté quelques joueurs qui l’ont élevé. River travaille avec Gallardo depuis longtemps et c’est important, ils se connaissent déjà par cœur, mais en cela j’ai beaucoup confiance en Boca “.

Dans une interview qu’il a donnée à Clarín, Maradona a conclu en disant: “Je vais être éternellement reconnaissante envers les gens. Chaque jour, ils me surprennent, ce que j’ai vécu dans ce retour au football argentin, je n’oublierai jamais. Cela a surpassé ce que j’ai. Je pourrais imaginer. Parce que j’étais absent depuis longtemps et parfois on se demande si les gens vont encore m’aimer, s’ils continueront à ressentir la même chose … Quand je suis entré sur le terrain chez Gimnasia le jour de la présentation, j’ai senti que l’amour avec les gens ne l’a jamais été va se terminer “.