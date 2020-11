C’est ainsi que Diego Armando Maradona est entré au panthéon des génies, des hommes illustres, dans l’Olympe des mythes argentins. Il aura des funérailles d’État à la Casa Rosada et il s’aventure déjà que ce seront ses funérailles, le cortège qui suit son cercueil, la plus grande concentration de personnes que Buenos Aires ait jamais connue. Déjà dans la vie, sa figure rejoint celle d’Evita et Gardel et aussi la dernière signature du Vatican, le pape Bergoglio.

Il suffit de se promener dans le quartier de La Boca, à l’embouchure du Riachuelo avec le Río de la Plata, où il y a toujours un bateau rouillé échoué, il suffit de se promener dans ses rues de Caminito, Garibaldi ou Magallanes pour voir les figures de l’imaginaire groupe qui donne sur les balcons de ces maisons modestes et colorées qui sont aujourd’hui la revendication des touristes et des amateurs de football. Parce que c’est le territoire du bleu et de l’or, Boca Juniors, et leur maison, La Bombonera. Délimité par les barres courageuses, qui seulement en présence de Maradona sont devenues des animaux de compagnie, des animaux de compagnie doux et tendres.

Il faudrait faire passer le peuple créole tout entier à travers le canapé de ses psychanalystes pour voir ce que le football signifie dans leur mentalité et dans leur inconscient collectif. Comment est-il possible qu’un sport soit si ancré dans cette société, qu’il l’imprègne et le représente de telle manière, au point qu’il soit devenu une religion et une pandémie. Comme le tango et le maté et les asados, dans une moindre mesure, d’autres de ses marques et de ses drapeaux.

Et il n’est donc pas surprenant que cette terre bénie du cône sud américain soit devenue le plus grand vivier de footballeurs, l’une de ses plus grandes sociétés d’exportation. Di Stefano, Messi et les peluches sont nés Argentins, et ils sont peut-être les plus grandes stars du plus grand spectacle que le XXe siècle nous ait offert. Les trois, les exilés, les trois, les prophètes dans les terres européennes dans un monde qui a effacé les frontières et dans lequel le football, ces figures étincelantes, leurs maillots, ont été transformés en le plus grand signe de mondialisation de la planète.

Diego Armando Maradona a fait une apparition éblouissante à la Coupe du Monde U19 à Tokyo en 1979. Pour moi, alors globe-trotter des boîtes de presse, j’ai eu la chance d’être dans cette première organisée par la FIFA et Coca Cola, mais pas tous les Les scouts et les techniciens de cette discipline indéchiffrable ont été convaincus par cette silhouette potelée et sans vergogne. Ce prophète fou, Gati, qui était sage aujourd’hui parmi la foule du café, l’a assuré quand ils lui ont demandé à l’époque de l’arrivée du garçon. “Ce gamin ne sera jamais plus qu’un cerf-volant.” Et Diego s’est vengé. Le premier jour où la peluche avait le gardien de but albiceleste devant lui, il a marqué quatre buts comme quatre semelles, comme quatre ajustements de score dans le même match.

La vie de Diego s’est accélérée depuis lors en tant que prototype de la formule unou. Il a été signé par Barcelone, a échoué ou s’est échoué dans la ville catalane, dans sa vie nocturne, en compagnie des filles d’Eva, lors de ses premières bêtises avec des drogues, dans sa mystérieuse hépatite, à l’intérieur et à l’extérieur de cette maison de Pedralbes qui cela ressemblait à une maison de fous d’amis, de tribus et de familles. Et pour se moquer, il a été accueilli par un Aizkolari qui était une défense: fracture de la cheville gauche, ligaments déchirés et mois dans les gradins. Dans la réhabilitation, ils ont capturé les dollars de la mafia italienne, les ambassadeurs de Naples, pour être déjà chair à canon et gloire sportive et pour élever la ville de San Jenaro et ses tifosi dérangés aux hauteurs du scudetto.

Le zénith de sa carrière sportive serait cependant atteint par le grand Diego lors de ses apparitions avec l’équipe nationale argentine, en particulier dans cette Coupe du monde au Mexique en 1986, qui a fait le champion de l’Albiceleste et qui a d’ailleurs été l’un des plus importants pour les représentants anglais. les plus grands outrages sportifs de son histoire. Là, les raisons sportives et les plaintes politiques, les ajustements de comptes, les représailles et les réparations, la guerre – celle de Las Malvinas – se mêlaient à d’autres arguments et d’autres manières comme le philosophe Valdano a réussi à définir le football, qui exerçait d’ailleurs également en tant que footballeur dans ces joutes mexicaines en tant que membre de l’équipe de l’Albiceleste.

Pour beaucoup de théoriciens du football, Maradona est leur plus brillante figure. Bien que tous les titres qu’il méritait ne l’aient pas accompagné, sa vie en dehors des stades n’en était pas un exemple. Parce que personne comme lui, dans ses succès et ses outrages, dans son génie et ses excès, ne représente le caractère argentin, l’extase et la joie des champs et la représentation du peuple et des humbles et leurs convictions.

«Mon vieil homme était péroniste, ma vieille adorait Evita et je suis et serai toujours péroniste.». Il a fait tatouer Che et Castro sur sa peau, et sur son âme obsession et ressentiment pour les impérialistes, comme une théologie de la libération. C’est pourquoi ce jugement sur un président yankee: “Si je l’avais sous un but, je lui sauterais la tête.”

Il appartenait à un autre football, lorsque les terrains étaient une bagarre et que les arbitres étaient très consentants, mais son génie a surmonté ces circonstances et tous ses propres excès et excès. Que personne ne vous compare avec d’autres chiffres. Il monta aux autels et aux chapelles napolitaines toujours allumés, vénérés et martyrs comme le patron de la ville italienne, et on sait déjà qu’en matière de sainteté il n’est pas nécessaire d’entrer dans les primats. Et il semble que San Jenaro l’ait reçu aux portes du ciel. «Mets des peluches et assieds-toi ici à côté de la main droite du père.