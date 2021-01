Marbella deviendra, à partir de maintenant, sur le site officiel des concentrations des équipes espagnoles de football des catégories inférieures d’hommes et de femmes. Cette décision a été ratifiée ce vendredi dans la ville de Malaga avec la signature de ce protocole par le président de la RFEF, Luis Rubiales, le maire de Marbella, Angeles Muñoz, et le président du Conseil provincial de Malaga et Costa del Sol Tourism, Francisco Salado, au Centre Culturel “El Hospitalillo”.

Le Marbella Football Center deviendra donc dans l’installation de référence pour accueillir les concentrations de football déterminées, qui sont également étendus au futsal et au beach soccer et peuvent également être ouverts aux compétitions de football non professionnelles.

Aussi, les deux Marbella, en tant que Costa del Sol Tourism, en plus d’être le siège officiel de ces catégories, collaborera avec les marques de l’équipe nationale masculine des moins de 21 ans. et les catégories inférieures de la RFEF, ainsi que ses concours non professionnels.

Grâce à cet accord, initialement signé pour trois ans, une autre série d’actions sera également développée, de manière à ce que La RFEF conseillera la Mairie sur la conception et la construction des installations sportives afin qu’elles puissent accueillir des compétitions internationales. De même, lorsque cela est possible, les joueurs des différentes équipes nationales peuvent tenir des conférences pour les écoles ou des réunions dans des clubs locaux, dans leurs installations sportives.

Ángeles Muñoz, maire de Marbella, a indiqué que l’équipe des moins de 21 ans se sentirait chez elle. «Marbella ouvre à cette possibilité que la RFEF offre d’être la maison des moins de 21 ans au cours des prochaines années », a-t-il commenté.

Pour sa part, Luis Rubiales, a ajouté que «L’image des catégories inférieures de l’équipe nationale est associée à la Costa del Sol et au tourisme, et nous devons en être reconnaissants car dans cet accord la Diputación et le conseil municipal ont été fondamentaux. Nous allons tracer un chemin ensemble. Voici un engagement sportif ».

Enfin, Francisco Salado, président du conseil provincial de Malaga, a souligné que les futures stars du football espagnol pourront en profiter grâce à un accord gagnant-gagnant: «Nous allons amener les futures stars de l’équipe nationale sur la Costa del Sol. Félicitations pour les valeurs que la RFEF transmet, comme la camaraderie ou le fair-play. Il s’agit d’un accord clair “gagnant, gagnant, gagnant”. “