Un magnifique Marc Gasol (12 points, 8 passes décisives, 7 rebonds et 4 blocs) Il a montré ce dimanche dans les Lakers de Los Angeles en battant quelques pauvres Timberwolves du Minnesota (127-91) dans lequel Ricky Rubio et Juancho Hernangómez n’étaient pas très récupérables.

Avec un Kyle Kuzma sensationnel (20 points, tous avant la pause), le violet et l’or Ils ont ajouté leur deuxième victoire de la saison ce dimanche, tandis que les Wolves ont récolté leur première défaite et raté le centre américano-dominicain blessé Karl-Anthony Towns.

Avec une plus grande présence en attaque et en défense que lors des deux réunions précédentes, Gasol a caressé le triple-double, est ressorti dans le cinq de départ et a comblé le vide laissé par Anthony Davis, qui n’a pas marché sur le terrain en raison d’un coup au mollet.

Le pivot espagnol il n’a pas raté un coup dans les 20 minutes qu’il a jouées, il a brillé du périmètre (3-en-3 sur 3 points) et a donné une masterclass de passes de haut niveau, un aspect de son jeu très apprécié par les Lakers lorsqu’ils ont décidé de le signer.

Pour sa part, blond (9 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 18 minutes) et Hernangomez (6 points et 5 rebonds en 13 minutes) offrait quelques aperçus dans un Wolves très gris.

Lors de l’échauffement de ce match qui s’est tenu au Staples Center de Los Angeles (USA), les trois joueurs espagnols ont été vus partageant des blagues et des câlins, qui ont été proclamés champions avec leur équipe nationale lors de la Coupe du monde 2019 en Chine.

Les Lakers ont parié sur Kuzma dès le départ en l’absence de Davis et le jeune attaquant a marqué un vrai match.

Kuzma a fait les trois premiers triples qui a tenté et catapulté l’équipe de Los Angeles dès le début (18-6 après les quatre premières minutes).

Rubio a sauté sur le terrain peu de temps après et a marqué une pénétration audacieuse sur son premier mouvement pour réveiller légèrement l’attaque d’un loup étourdi. Mais les Lakers étaient totalement inspirés.

Montrezl Harrell est devenu fort dans la zone avec 4 points consécutifs et les vainqueurs du titre NBA dans la “bulle” d’Orlando (USA) ont clôturé le quatrième en grand avec 6 sur 10 en triples et un taux de réussite de 71%. au cerceau (40-23).

Les ressources des Lakers semblaient infinies, alors que Markieff Morris et Alex Caruso ont pris le relais offensivement avec 5 points par tête pour éloigner davantage les Californiens (50-27).

Une course de 0-8, avec deux triples de Rubio et Hernangómez, a suggéré une tentative de résistance des Loups (50-35).

Tout a été laissé dans un mirage à cause d’un Kuzma omniprésent et d’un pourcentage regrettable du triple chez les Wolves (3 sur 22 en première mi-temps) qui résumait l’impuissance de l’équipe formée par le jeune Ryan Saunders (67-45).

Le passage dans les vestiaires n’a pas modifié le rythme du jeu.

Un Gasol absolument à sa sauce a pris les rênes des Lakers avec de splendides passes pour Kentavious Caldwell-Pope et LeBron James et, en plus, il a marqué un triple très éloigné qui a placé le retour des Wolves dans le royaume de l’impossible (96-63).

L’hémorragie de l’équipe du Minnesota s’est poursuivie dans un dernier quart-temps sans aucun enjeu et dans lequel les deux équipes ont réservé leurs chiffres pour leurs prochains engagements (les Lakers affronteront les Portland Trail Blazers lundi tandis que les Wolves rencontreront les affronte mardi avec les Los Angeles Clippers).