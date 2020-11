Marc Gasol portera le maillot des Lakers la saison prochaine après l’annonce de sa signature cette semaine. L’équipe l’a officiellement présenté sur les réseaux sociaux après avoir trouvé un accord au cours des deux prochaines saisons et dévoilé le nouveau numéro que Sant Boi portera pour l’équipe californienne: le 14, puisque le 33e est retiré par Kareem Abdul-Jabbar.

Le pivot, qui est un doute pour le prochain Jeux olympiques de Tokyo si votre équipe atteint la finale de la NBA, Il voulait accorder à Ibai Llanos sa première interview après avoir certifié sa signature pour l’équipe de Los Angeles. Dans ce document, le joueur a passé en revue sa carrière, y compris sa célèbre fête lorsque Toronto a remporté le ring de la NBA, et ce qu’il attend de sa nouvelle aventure avec les Lakers.

Marc Gasol a résumé ce qu’il attend de l’équipe que dirige LeBron James et qui est l’actuel champion de la NBA. “Je suis content. Je pense que les Lakers m’ont signé pour le type de joueur que je suis, car à cause de ma façon de jouer je suis complémentaire des joueurs qui sont là, parce que je peux ouvrir le terrain et à cause de ma capacité à passer », a analysé le centre.

Le joueur a révélé sa disponibilité pour jouer pour l’Espagne à Tokyo 2021, où il jouerait à l’âge de 36 ans. «Si je me sens bien physiquement. C’est toujours le moment de profiter. Je suis ravi de jouer pour l’équipe nationale », a-t-il déclaré.

Marc Gasol a fait l’éloge de l’organisation NBA après avoir pu terminer la compétition au milieu de la pandémie. «Je pense que la bulle était la seule façon de lancer la saison. Les affaires devaient continuer. C’était la seule façon dont je pouvais continuer, mais je ne le souhaite à personne. Être séparé de vos enfants, vous dans une bulle et vos enfants au loin, des milliers de kilomètres. Il a estimé que ce qu’il faisait n’était pas ce qu’il avait à faire à ce moment-là. Je suis père avant de devenir basketteur », a-t-il déclaré.