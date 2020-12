Le début de la pré-saison pour Les Lakers de Los Angeles vous supposez un banc d’essai, dans lequel vous êtes déjà entré Marc Gasol. Le pivot espagnol a pu profiter de ses premières minutes avec le maillot du champion en titre, dans un duel dans lequel ses voisins des Los Angeles Clippers ont rapporté, pour le deuxième match consécutif.

La finale 131-106 est la moindre dans une réunion de préparation entre deux des grands candidats pour le ring NBA, et dans le cas des Lakers, ses deux grandes stars, LeBron James et Anthony Davis, ils n’avaient pas de minutes. Marc Gasol, qui ne s’était pas habillé lors de la première rencontre, l’a fait à l’aube de dimanche à lundi avec son premier contact en tant que joueur de Los Angeles.

Marc a joué 22 minutes, dans lequel il a pu marquer six points, avec un seul échec sur quatre tentatives de buts sur le terrain. De plus, le Catalan a capturé quatre rebonds et distribué cinq passes décisives, avec une vision du jeu à partir de poteau haut et de poteau bas qui peut être très bénéfique pour la circulation des Lakers, dans de nombreux cas saturée par l’influence logique de LeBron et Davis.

«Nous avons entraîné mon jeu depuis le haut poste et l’entraîneur voulait que nous le mettions en pratique en première mi-temps et les garçons ont été à l’aise avec ça », a déclaré Gasol après son premier match avec les Lakers. «Pour moi, c’est bien d’être sur un vrai terrain de NBA, avec tout son espace. Cela ressemble de plus en plus aux matchs habituels. Nous ne sommes pas encore là parce que nous manquons tellement une partie qui sont des fans, mais c’est mieux que la bulle. Bien sûr », a-t-il ajouté.

Le meilleur joueur des Lakers du jeu était secondaire car Talen Horton-Tucker, qui est prêt à prendre un trou dans la rotation, ce qui est loin d’être assuré. Le garde était l’homme le plus remarquable des Lakers, comme cela s’est produit lors du match d’ouverture contre les Clippers, et n’a marqué ni plus ni moins de 33 points, avec une série de 11 sur 17 dans les buts sur le terrain, qu’il a accompagné de 10 rebonds, quatre passes et quatre interceptions.

Ibaka rencontre les Clippers

Outre Horton-Tucker et la bonne performance de Marc Gasol, l’attaquant de puissance s’est également démarqué Kyle Kuzma, avec 25 points, et Montrezl Harrell, ancien Clippers, qui est allé jusqu’à 19, accompagné de 11 rebonds et deux blocs. Pour les Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard est resté à seulement 11 points, tandis que Serge Ibaka a également participé au match, avec huit points, cinq rebonds et deux passes pour sa nouvelle équipe.