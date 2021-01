LeBron James a célébré aujourd’hui son 36e anniversaire avec une victoire pour les Lakers de Los Angeles sur les San Antonio Spurs (107-121) dans lesquels Marc Gasol est revenu pour remplir son rôle de joueur polyvalent.

James, avec 26 points, 8 passes et 5 rebonds, a non seulement fêté ses 36 ans avec une superbe performance qui a montré qu’il est toujours en pleine forme, mais a également réalisé avec ce jeu la marque historique de 1000 matchs consécutifs en saison régulière NBA marquant au moins 10 points.

Ce n’était pas le seul détail aujourd’hui pour les records de la NBA. Becky Hammon, entraîneure adjointe des Spurs, est devenue la première femme à diriger un match de saison régulière après que l’entraîneur Gregg Popovich a été expulsé pour avoir protesté devant les arbitres à la fin du deuxième quart-temps.

De son côté, Gasol a ajouté 5 points (dont un panier acrobatique plus un tir supplémentaire dans le dernier moment du deuxième quart-temps), il n’a raté aucun tir au panier, a capturé 5 rebonds et distribué 2 passes décisives dans les 20 minutes qu’il a jouées.

Le pivot espagnol s’est pleinement établi dans le cadre d’un Lakers à partir de cinq qui, s’il n’y a pas de blessures, est composé de LeBron James, Anthony Davis, Dennis Schroder, Kentavious Caldwell-Pope et Gasol lui-même.

L’ensemble violet et or provient d’une défaite lundi contre les Portland Trail Blazers (107-115), mais aujourd’hui, ils se sont donné une victoire relativement confortable avec un match qui a pratiquement dominé du début à la fin par une distance qui n’est tombée que dans les derniers instants. des deux chiffres avec un certain danger pour les Angelenos.

Outre James, les vainqueurs du titre NBA dans la “bulle” d’Orlando (USA) ont également eu la contribution exceptionnelle de Schroder (21 points, 4 rebonds et 5 passes) et d’un surprenant Wesley Matthews (18 points avec 6 de 6 en triple). Les Lakers se tiennent maintenant avec un solde de 3 victoires et 2 défaites.

Pour les Spurs, Dejounte Murray a été le joueur le plus remarquable avec 29 points, 7 rebonds et 7 passes. L’équipe de San Antonio se retrouve désormais avec 2 victoires et 2 défaites.

Becky Hammon

Becky Hammon, entraîneure adjointe des San Antonio Spurs, est devenue aujourd’hui la première femme à diriger une équipe de la NBA en tant qu’entraîneur-chef dans un match de saison régulière et, après le match, a admis que c’était important mais a également essayé de le gérer. normalement.

“C’est évidemment quelque chose de très gros. C’est un moment important”, a-t-il déclaré en conférence de presse après la défaite des Spurs face aux Lakers de Los Angeles (107-121).

Hammon a repris les rênes des Spurs aujourd’hui dans la dernière ligne droite du deuxième quart après que l’entraîneur des Texans Gregg Popovich a été expulsé pour avoir protesté devant les arbitres.

«Popovich m’a pointé du doigt et c’est tout», a-t-il résumé sur la façon dont il a découvert qu’il devait intervenir. “Honnêtement, à l’époque, j’essayais simplement de gagner le match. Je dis souvent cela, mais j’essaie de ne pas trop penser à la situation dans son ensemble ou à son énorme aspect car cela peut être accablant”, a-t-il déclaré. “C’est mon travail de sortir et de me concentrer sur ces joueurs et de m’assurer de les aider”, a-t-elle déclaré.

Bien que son jalon soit rapidement devenu l’un des sujets les plus discutés aujourd’hui sur les réseaux sociaux, la coach a assuré qu’à ce moment-là elle n’était pas encore très consciente de ce qu’elle avait accompli. “Je n’ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Je n’ai pas regardé mon téléphone donc je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé au-delà de l’AT&T Center (stade des Spurs)”, a-t-il expliqué.

Les distinctions sont également venues de l’équipe rivale avec la star des Lakers LeBron James à la barre. “Elle devait prendre les choses en main aujourd’hui, montrer son travail, montrer son talent et montrer son amour pour ce sport”, a déclaré James. “Elle est très passionnée par ce sport. Félicitations à elle et félicitations à notre ligue”, a-t-il ajouté.

Hammon avait auparavant dirigé un match amical pour les Spurs, mais c’était la première fois qu’il traitait avec son équipe dans un match officiel de saison régulière. “C’était une situation d’apprentissage pour nous tous, mais j’aurais aimé terminer le match avec une victoire pour nos joueurs”, a-t-il déclaré.

Hammon a fait valoir que son équipe avait fait “un effort décent” contre les Lakers, qu’il a décrit comme “une équipe difficile”, et était convaincu que, face au nouveau duel contre le violet et l’or qui aura lieu vendredi, les Spurs ils pourront «s’améliorer» pour être plus compétitifs.

Elle a également souligné que ses débuts en tant qu’entraîneur-chef étaient normaux pour l’équipe des Spurs, puisqu’ils “sont habitués” à l’entendre crier et à concevoir des jeux pour eux.

Hammon a eu une brillante carrière de joueur dans la WNBA, dans des équipes comme les Stars de San Antonio; et dans le basket-ball international, dans des équipes telles que les Espagnols Rivas Ecópolis et Ros Casares Valencia. En 2014, elle a pris sa retraite en tant que joueuse, a pris le banc et a signé en tant qu’entraîneur adjoint des San Antonio Spurs, faisant d’elle la première femme à faire partie d’un personnel d’entraîneurs de la NBA.