Les Lakers de Los Angeles ont bouclé ce dimanche le transfert du centre JaVale McGee et les droits d’une seconde sélection aux Cleveland Cavaliers puis sont parvenus à un accord avec le All-Star espagnol Marc Gasol en lui offrant un contrat pour deux saisons, tel que rapporté par plusieurs sources proches des champions actuels de la ligue.

Les Lakers ont remporté la bataille contre les Dallas Mavericks dans la lutte pour obtenir les services de Gasol, 35 ans, qui est un joueur autonome sans restriction après la fin de son contrat avec les Raptors de Toronto la saison dernière.

L’arrivée de Gasol lui permettra de jouer pour la première fois avec l’équipe qui lors du tirage au sort universitaire de 2007, il l’a sélectionné avec 48 du deuxième tour, bien qu’il ait par la suite transféré ses droits aux Memphis Grizzlies.

L’accord de Marc Gasol avec les Lakers intervient 24 heures après son coéquipier de la saison dernière, l’attaquant espagnol congolais Serge Ibaka, acceptant de signer un contrat de deux ans avec les Los Angeles Clippers.

Les Lakers ont acquis avec le transfert de McGee aux attaquants Jordan Bell et Alfonzo McKinnie. Bell a une option d’équipe et pourrait être hors de la liste, tandis que McKinnie a trois ans à gauche sur son contrat, mais tous ne sont pas garantis, ce qui lui donne un peu flexibilité du plafond salarial les champions actuels de la NBA.

L’équipe de Los Angeles a également assuré la Kentavious Caldwell-Pope garde du corps continuité qui s’est vu offrir un contrat pour trois saisons.

Marc Gasol, qui aura 36 ans en janvier, il a acquis la réputation d’être l’un des centres les plus intelligents de la NBA sur le terrain.

Le joueur de Sant Boi a remporté le prix de Meilleur défenseur de l’année 2013, en plus d’avoir le titre de champion avec les Raptors, alors qu’au cours des 11 saisons, il a joué avec les Grizzlies, il a toujours été l’homme de la franchise.

Mais son arrivée chez les Raptors, bien qu’il ait participé à l’obtention du titre de champion de la ligue, en 2019, ses moyennes la saison dernière étaient déjà les pires en tant que professionnel avec seulement 7,5 points et 6,3 rebonds.

L’arrivée de Gasol aux Lakers intervient après que les champions de la ligue aient perdu des joueurs importants comme les gardes Danny Green et Avery Bradley, les gardes Rajon Rondo et McGee.

Vos remplaçants seront Garde allemand Dennis Schroder, échangé par l’Oklahoma City Thunder, le garde Wesley Matthews, qui a signé en tant qu’agent libre, ainsi que l’attaquant de puissance Montrezl Harrell et Gasol.

La présence de Marc Gasol dans les Lakers fera que le nom de sa famille restera uni à l’équipe de Los Angeles, où Pau était et a remporté deux titres de champion d’affilée.

De plus, il est possible que les deux frères puissent jouer avec les Lakers, si à la fin les champions actuels de la ligue peuvent signer Pau avec un contrat de salaire minimum, une option que l’ancien Gasol n’a pas rejetée.

Pendant ce temps, on s’attend à ce que Marc prenne les minutes et le travail que McGee a fait en tant que centre de départ à Los Angeles et fournisse une amélioration significative à l’équipe, compte tenu de son efficacité. correspond à ses compétences avec l’attaquant vedette LeBron James et l’attaquant de puissance Anthony Davis.

Tirer de l’extérieur du périmètre était un problème en dernière ligue pour les Lakers, en partie parce que McGee n’était pas un spécialiste, tandis que Gasol, avec les Raptors, atteint 38,5 pour cent avec des triplets.

Gasol est également un meilleur défenseur que McGee, et malgré le fait que sa puissance physique n’est plus la même que les saisons précédentes, en partie parce que n’a pas la même mobilité, La présence de Davis pourrait compenser cette perte.