Marc Gasol a signé pour les champions en titre de la NBA, Los Angeles Lakers, dans un mouvement qui lui permettra d’aspirer à égaler son frère Pau comme l’Espagnol avec le plus d’anneaux de l’histoire de la meilleure ligue de basket-ball au monde. Le club californien Ferme ainsi la boucle avec le joueur espagnol, qu’il a choisi au repêchage en 2007, mais qui n’a jamais pu porter le maillot jaune car il a été échangé avant de faire ses débuts.

Le pivot, à 35 ans, a signé pour deux saisons avec l’équipe que LeBron James dirige et aura vraisemblablement une position de centre de départ de l’équipe. La franchise a également été renforcée avec le meneur Denis Schroder et le centre Montrezl Harrell – le sixième homme de l’année dernière la saison dernière – pour former une équipe de cloches dans le seul objectif de revalider le titre.

Ce sera le troisième maillot que Marc portera en NBA après avoir joué pendant une décennie avec les Memphis Grizzlies, remportant la bague de championnat en 2019 avec les Raptors de Toronto. et maintenant chercher ce même objectif avec les Lakers. L’équipe a décidé de se débarrasser de Javale McGee pour faire de la place au joueur de Sant Boi, qui sort de la pire saison de sa carrière avec des moyennes de 7,5 points et 6,2 rebonds, mais qui continue de maintenir une belle affiche en NBA.

Les réseaux sociaux sont devenus fous avec la signature de Marc et le public de Los Angeles a demandé l’incorporation de Pau Gasol à l’équipe. Il faut se rappeler que le plus âgé de la saga est gravement blessé et qu’il a une saison sans jouer. Cependant, son objectif de prendre sa retraite aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021 pourrait le conduire à tenter de boucler la boucle en signant pour l’équipe avec laquelle il a été champion à deux reprises. Le débarquement de Marc ouvre la voie au rêve de la dernière danse du Gasol.