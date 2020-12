Marc Gene, qui était l’un des grands alliés de Fernando Alonso chez Ferrari, entend maintenant faire de même avec Carlos Sainz. Alonso devient ainsi un rival à battre et, même si ce sera difficile pour lui, Gené est convaincu qu’ils pourront le battre malgré toute l’aura que dégage le double champion d’Espagne de Formule 1.

“Fernando va nous donner la guerre, même si nous espérons le battre. Renault est dans une zone d’amélioration constante. En Espagne, nous sommes très chanceux d’avoir Fernando et Carlos, et surtout ils sont dans deux équipes de tête», A-t-il affirmé dans Cope.

Pour battre Fernando Alonso, Marc Gene estime que Ferrari a fait un pas en avant en signant Carlos Sainz, qui formera avec Leclerc ce qui est pour lui le meilleur line-up sur la grille. «Carlos grandit progressivement chez McLaren. Cela ne cesse de m’étonner. Chaque année, ça va mieux. En 2020, il a fait un peu de progrès dans tout. Il a brillé dans les classements. Battre Lando Norris n’est pas facile et il l’a fait. Au départ, c’était génial. Je pense qu’il est le meilleur pilote sur la grille en termes de gain de places au départ.. Et dans la dernière partie de la Coupe du monde, j’ai vraiment aimé son comportement au corps à corps. Je l’ai très bien vu dans les combats qu’il a eu sur la piste. Je me souviens d’un dépassement très courageux de Charles Leclerc à Bahreïn. Il s’agit de Ferrari à son meilleur ».

Marc Gene aussi pensé que Carlos Sainz: «C’est un grand atout pour la Scuderia. En début d’année, certains se sont demandé pourquoi Ferrari laissait échapper un quadruple champion du monde et recrutait un pilote qui n’avait remporté aucune course. Mais en ce moment, tout le monde dans le “ paddock ” sait que c’est la meilleure option. Je pense qu’en respectant le couple Mercedes formé par Hamilton et Bottas et le couple Red Bull avec Verstappen et Checo, Ferrari a le meilleur alignement de la Coupe du monde avec le duo Leclerc-Sainz», A souligné le Catalan.

S’assure que Sainz pourra rivaliser face à face avec Leclerc

Marc Gené a également insisté sur le fait que Carlos Sainz commencera à égalité avec Leclerc: “Nous n’avons pas de statut numéro 1 et numéro 2 pour les pilotes. Il est clair que la première partie de saison sera un peu d’apprentissage pour lui. Compte tenu de la situation, Carlos améliorera course par course. Il s’adaptera petit à petit à l’équipe et à la voiture. Initialement, la chose normale est que Charles est un peu au dessus. Mais il est également évident que Sainz ne vient pas agir comme écuyer de Leclerc. Carlos veut montrer qu’il est un champion du monde potentiel. Il veut gagner Charles, comme il veut gagner tout le monde ».

Dans le même esprit, Mattia Binotto, chef de l’équipe Ferrari, a déclaré lors de la première journée de Carlos Sainz à Maranello: «Il n’y a rien d’écrit dans le contrat qui dit que Leclerc est le chef d’équipe, ils sont libres de se battre sur la piste Bien qu’il soit important qu’ils nous donnent des points, mais au début du championnat, vous aurez des chances égales». Cependant, il a ajouté: «Alors notre priorité absolue est le titre des constructeurs, optimiser les points pour l’équipe et cet intérêt peut prévaloir, les décisions d’équipe devront être acceptées et ce n’est que si à la fin de l’année l’un a plus d’options que l’autre que nous étudierons comment vous aider».

Aussi, et étant donné qu’il n’aura qu’une journée et demie de pré-saison pour s’habituer à sa nouvelle voiture et à sa nouvelle équipe d’ingénieurs, Mattia Binotto estime que Carlos Sainz aura une période difficile au début: «J’attends de plus en plus de vitesse de sa part, de plus en plus. cohérence, Je sais que ce sera compliqué au début déjàd’autres je pense qu’il donne généralement le meilleur de lui-même dans la deuxième saison, et dans le second j’espère voir des progrès par rapport au premier », a-t-il reconnu.

Même ainsi, il a souligné que Sainz’s est une signature à long terme malgré le fait que, en principe, il a signé jusqu’en 2022: «Il apportera également son expérience, qui n’est pas peu car il a été dans de nombreuses équipes différentes, avec de nombreuses méthodologies de travail, des ingénieurs , etc., et nous allons l’écouter et en tirer des leçons aussi, c’est un excellent partenaire et un travailleur acharné, un leader qui nous aidera à être plus forts depuis 2021. Eil est pilote depuis plusieurs années, pas pour quelques-uns, c’est l’idée de Ferrari».

Les conseils de Marc Gené à Carlos Sainz

Afin que vous passiez un bon séjour dans l’équipe de Maranello, Marc Gené a voulu donner un conseil à un Carlos Sainz qui déménagera à Modène: «Ici, les pilotes sont des êtres pratiquement divins. ET si Sainz vit ici et prodigue beaucoup, cela encouragera beaucoup les travailleurs de Ferrari. Il est essentiel qu’il soit vu par l’usine, qu’il parle aux ingénieurs et aux mécaniciens, cela a beaucoup motivé l’équipe ».

Enfin, comme il l’a fait avec Fernando Alonso, Marc Gené a demandé que personne n’exclut Sebastian vettel, qui la saison prochaine courra pour Aston Martin.