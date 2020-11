Comme prévu Marc Márquez ne courra plus cette saison. Cela a été annoncé par le pilote lui-même sur ses réseaux sociaux, quelques minutes après que Repsol Honda a annoncé qu’Álex Márquez et Stefan Bradl seraient les pilotes pour les deux prochains prix majeurs à Valence et au Portugal. Le sextuple champion du monde affirme qu’il ne reviendra que l’année prochaine.

«Cette saison je ne concourrai plus. Après avoir évalué l’état du bras avec les médecins et mon équipe, nous avons décidé que la meilleure option est de revenir l’année prochaine. Il est maintenant temps de poursuivre le processus de récupération. Merci pour les messages de soutien. Je veux vraiment revenir en 2021 », a communiqué Márquez via son compte Twitter officiel.

Marc a décidé de ne pas remonter sur le vélo pour le reste de la saison avec le seul objectif de récupérer complètement de votre blessure à l’humérus du bras droit, qui a souffert après une chute effrayante lors de la première course de la saison au GP de Jerez. Il a tenté de revenir dans la deuxième course à Jerez mais n’a finalement pas pu faire un seul tour.

Peu de temps après, il devrait subir à nouveau une intervention chirurgicale pour subir une intervention chirurgicale pour la troisième fois après avoir cassé la plaque en ouvrant une fenêtre dans sa maison. L’accident domestique retarda indéfiniment son retour sur les pistes. Depuis lors, il y a eu beaucoup de spéculations sur la date de retour de Márquez, et après Aragon, il a été question de la possibilité qu’il revienne à Valence, mais personne de l’environnement du pilote ou de Repsol Honda n’a osé fixer une date précise, ils ont dit que cela dépendait de la façon dont la récupération évoluera.

La question est déjà résolue. Bradl terminera la saison et Márquez rejoindra en 2021. Ainsi, l’Espagnol pourra achever sa convalescence l’esprit tranquille pour revenir de la meilleure façon possible et tenter de décrocher son septième championnat du monde MotoGP l’année prochaine.