Les joueurs sportifs célèbrent le titre de Super Coupe après avoir battu Barcelone hier. | .

Marcelino a eu besoin de très peu de temps pour changer complètement l’Athletic et en faire une machine défensive, un groupe de lions courageux qui hier étaient arrogants et offensifs, et qui sont sortis déterminés à exposer un Barcelone dans lequel tout est une ombre. de ce que c’était: le style qu’il présume tant et n’apparaît pas à Séville, Messi a erré en laissant un aperçu de ce qu’il chérissait et s’est retrouvé frustré et expulsé pour la première fois de ses 754 matchs avec Barcelone. Et, aussi, pour une action laide dans laquelle il a fini par attaquer Villalibre par pure impuissance.

L’Athletic, dirigé par l’entraîneur de Careñes (Villaviciosa), est allé pour la finale dès le premier instant, avec ces caractéristiques dont l’Asturien imprègne toutes ses équipes: pression sur le rival, ordre défensif et beaucoup de travail. La mise en scène de l’équipe basque a amené Barcelone à adopter un style très éloigné de ce qui est habituel, reculant et attendant que son rival empêche l’Athletic de donner la moindre frayeur au comptoir avec Iñaki Williams.

Ce départ des deux équipes a rendu la chose la plus remarquable après dix minutes était un jaune à Lenglet pour arrêter Williams, que le premier tir avec un certain danger était celui d’Ander Capa qui a dégagé Ter Stegen au coin à 25, qui à la 36 Messi a fait une apparition avec un tir lointain et deux minutes plus tard, Raúl García a pris la tête d’un centre dans une action sans trop de danger. Le match était une partie d’échecs avec l’avantage de position de l’Athletic, mais sans avoir encore mangé de pièces.

Tout a changé en un instant et il l’a fait avec un éclair de Messi. L’Argentin a donné à Jordi Alba une de ces passes qui ont été tant vues dans les bons moments, l’arrière gauche l’a renvoyée, Messi n’a pas réussi à terminer, mais le ballon était mort pour Griezmann, qui presque à la première occasion du Le Barça a ouvert le score. C’était la 40e minute et l’équipe du Barça n’était heureuse que pendant une minute car Williams a tiré une passe spectaculaire de sa manche pour ne laisser que De Marcos, qui a habilement anticipé Ter Stegen et mis les tables sur le tableau de bord. En seconde période, le Barça a tenté de faire un pas en avant, mais sans la conviction et la foi de temps meilleurs. Ni l’avenir qui est attendu, Pedri, ni le présent qui s’estompe, Messi, ne semblaient être hier pour le travail. L’avertissement de l’Athletic est venu en premier, avec un but de Raúl García après un centre de Muniain annulé pour hors-jeu. L’action, bien qu’annulée, était parfaite et avant de voir comment Marcelino, de l’aile, a fait changer ses plans à son capitaine avant de passer au centre. À 66 minutes, Williams avait une autre chance très claire pour Athletic, mais le tir a manqué. Le Barça a tenté de dominer, mais les chances étaient pour l’Athletic. Même ainsi, un flash a produit un mirage: une combinaison de l’inappétissant Demebélé avec Jordi Alba s’est terminée par une passe mesurée à Griezmann, qui a fait le deuxième à un quart d’heure de la fin.

Mais alors que Koeman avait déjà effectué des changements conservateurs et que tout indiquait que le Barça allait gagner la Super Coupe, un jeu similaire à celui du but annulé par Raúl García s’est terminé avec le Villalibre nouvellement entré mettant l’égalité et envoyant le match à l’extension. Et dans ces trente minutes ajoutées, celui qui le voulait le plus a gagné. Un génie de Williams à trois minutes, plaçant le ballon là où aucun gardien de but, pas même Ter Stegen, ne peut l’atteindre, a failli mettre fin à l’affrontement. Le reste était un Barcelone malheureux à la recherche d’une cravate sans foi. Le déclin de l’empire du Barça hier a laissé l’une de ces images qui à elles seules expliquent tout: la bannière, le Roi Soleil de Barcelone, Messi, frustré, quittant le terrain expulsé après avoir attaqué Villalibre. De l’autre côté, un Athletic renaissant, que Marcelino a complètement changé en quelques semaines, a célébré en grand un titre qu’il a mérité.