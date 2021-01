Il Club athlétique a annoncé ce dimanche qu ‘”il a atteint un principe selon l’entraîneur Marcelino García Toral pour diriger la première équipe masculine de rojiblanco jusqu’au 30 juin 2022 “.

Athletic souligne que Marcelino “possède une vaste expérience au plus haut niveau, avec 416 partis dirigés; 320 en Liga, 54 en Coupe et 42 en Europe “. Et rappelez-vous que” la dernière destination de l’entraîneur de Villaviciosa était le Valencia CF, avec qui il a remporté la Copa del Rey lors de la saison 2018-19 “.

“Une fois le contrat conclu avec García Toral”, le club basque “rapport sur la composition du staff” et, en outre, «il offrira des détails sur sa première formation et la présentation officielle devant les médias.

Licenciement de Garitano

Gaizka Garitano a succombé au dernier «ballon de match» du conseil présidé par Aitor elizegi malgré sa victoire, puisqu’il a été licencié après une victoire courte mais convaincante à San Mamés contre un Elche qui aurait pu gagner par plus de différence que la finale du Pírrico 1-0 au tableau de bord.

C’était sans aucun doute l’un des meilleurs matchs de cette saison pour un athlète irrégulier et avec des lacunes, mais qu’au moment du licenciement de l’entraîneur Derio il est neuvième du tableau, étant plus proche des compétitions européennes, qui compte quatre points, que de la descente, dont il s’était éloigné de six points.

Pour tout cela, bien que la position de l’entraîneur biscayen ait été très délicate depuis un moment maintenant, très interrogé par les fans et une partie du conseil d’administration, le moment choisi a été plus qu’inattendu. Jeter un entraîneur après une victoire est quelque chose qui est rarement vu, même dans les clubs les plus exigeants.

Un licenciement déjà décidé avant de gagner?

En fait, ce qui s’est passé était peut-être quelque chose de décidé à l’avance. Depuis la défaite de jeudi dernier Société réelle sur la même scène, que oui, une douloureuse rencontre de son équipe. Ensuite peut-être que ça l’a sauvé que c’était le réveillon du nouvel an, une journée peu propice aux affaires autres que celles strictement familiales.

Que ce soit le cas ou non, et que le moment soit opportun ou inopportun, la vérité est que celui qui a sauvé l’Athletic de sa dernière grave crise sportive n’est plus sur le banc à San Mamés. Celui qui lui avait valu quatre points de salut et décroché dans le tableau a déjà dépassé le premier troisième championnat de la saison 2018-2019.

En un sens, son reflet d’aujourd’hui peut être sauvé après avoir imposé à l’équipe d’Elche: “Ce que je veux, c’est que l’Athletic gagne. Que je le sois ou non, je suis toujours heureux quand l’Athletic gagne”, a-t-il déclaré.

Une excellente première saison

Garitano a non seulement sauvé l’équipe rojiblanco, mais l’a également engagé dans la lutte pour l’Europe. Même en Ligue des champions, qu’il avait en vue lorsqu’il s’est rendu à Getafe à quelques jours de la fin.

Il est tombé dans le Colisée et à la fin de c’était jusqu’à la Ligue Europa dans un match faible à Sánchez Pizjuán Dans lequel si un tir était entré après un corner dans la remise d’Iñigo Martínez qui a frappé la barre transversale, il aurait obtenu le billet continental.

La fin des “ miracles ”

Quelque chose de similaire lui est arrivé lors de sa deuxième saison, la première pleine, dans laquelle il a cependant franchi une étape importante: mettre son équipe dans une nouvelle finale de Coupe, le match fétiche des fans de rojiblanca. Celui où vous avez le plus envie d’aller et où le club basque démontre votre puissante capacité de mobilisation.

La finale des “ miracles ” pour l’équipe rojiblanco, qui a été éliminée jusqu’à quatre fois avant leur apparition Yuri berchiche, deux fois, Iñaki Williams, et une éternelle séance de tirs au but à Elche pour le sauver.

Le but de Yuri à Los Cármenes avant l’arrivée de la pandémie et de l’emprisonnement était le meilleur moment pour Garitano à la tête de l’équipe rojiblanco. Même s’il n’a pas pu se battre pour la gagner, et se qualifier pour la Ligue Europa au passage car les deux équipes, l’Athletic et la Real Sociedad, qui sera son rival, ont décidé d’attendre qu’elle puisse être jouée avec le public.

Deuxième déception européenne

Depuis, via la Ligue, l’Europe s’est échappée peu après la fin. Dans un 0-2 contre les Leganés presque relégués à San Mamés après une expulsion à Unai Simón dans les premières minutes. C’était l’avant-dernière journée et cette défaite, ajoutée au 4-0 de la dernière à Grenade, ils ont commencé à biaiser les supporters contre l’entraîneur.

Un dernier tronçon toujours remis en question

Ainsi, il a commencé un cours qui a rendu la pandémie difficile et dans lequel Athlétique n’a pas atteint une régularité dans le jeu et les résultats pour changer l’opinion sur Gaizka à l’extérieur et au sein du club, où ses supporters, comme cela ne semble pas assez valable, étaient le président Aitor Elizegi et le directeur sportif, Rafa Alkorta.

Il semblait reprendre son souffle à chaque victoire espacée, mais non. Le match contre Elche est venu, l’Athletic a gagné et a également l’un de ses meilleurs matchs. Mais Garitano, malgré la victoire d’un nouveau «ballon de match», est de l’histoire.