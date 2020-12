Mis à jour le 12/04/2020 à 19:09

Dans l’aperçu de la Coupe du monde de Corée du Japon 2002, l’équipe nationale argentine est arrivée comme le principal favori pour faire le tour des Jeux olympiques. Après une excellente phase de qualification, l’équipe dirigée par Marcelo Bielsa il a réveillé chez les habitants de l’Albiceleste l’illusion d’une gloire touchante pour la troisième fois de leur histoire.

L’une des figures de l’équipe argentine était Ariel Ortega. Le «Burrito» venait de rentrer à River Plate il y a quelques années et continuait d’afficher un excellent niveau. Cependant, ni lui, ni toutes les stars, n’ont pu empêcher l’équipe «Loco» d’être laissée pour compte dans la première phase du championnat.

Après 18 ans, Ortega a été encouragé à se souvenir d’un événement survenu dans ladite foire de la Coupe du monde, jusqu’à aujourd’hui inconnu. Le principal protagoniste était Bielsa, après le coup de sifflet final du match contre la Suède, qui a décrété le retour à la maison.

«Le match s’est terminé, je suis allé rapidement aux vestiaires, j’ai entendu une personne pleurer et j’ai vu que c’était Marcelo. Une douleur dans ma poitrine s’est emparée de la tristesse, de l’impuissance de ne pouvoir faire autre chose pour que l’équipe gagne. Je l’ai regardé et je ne sais pas si je l’ai serré dans mes bras ou si j’ai commencé à pleurer avec lui. Ce fut l’un des moments les plus difficiles qui m’est arrivé dans le football et dans la vie », a-t-il déclaré à TYC Sports.

«Marcelo Bielsa a été le meilleur entraîneur de ma carrière. Il m’a attrapé quand j’étais plus jeune, mais j’aurais aimé l’avoir quand j’étais plus jeune. J’aurais appris plus de choses et j’aurais été un meilleur joueur sans aucun doute », a-t-il ajouté.

Après cet échec, l’entraîneur de Rosario est resté en fonction jusqu’aux éliminatoires de 2006. Cependant, il a quitté son poste au milieu du tournoi, succédé par José Pekerman.

