Le défenseur tunisien Omar Rekik est un nouveau joueur d’Arsenal. Il vient de Hertha Berlin.

Le PSG a l’intention d’éloigner Paul Pogba du Real Madrid. Le milieu de terrain de Manchester United, qui figure également sur la liste de courses de la Juventus Turin.

L’Inter Miami serait sur le point de finaliser les signatures de deux finalistes mondiaux: Mario Mandzukic et Sergio Romero se rendent aux États-Unis. Avec le Croate, il y aurait déjà un accord pour les deux prochaines saisons avec un salaire de 3 millions par an.

Le PSG a choisi Neymar avant Mbappé. Le club parisien se rend à l’attaquant français et donne la priorité à l’attaquant brésilien, avec qui, selon la France, les discussions sont sur la bonne voie pour un projet à long terme.

Enfin, Moussa Dembélé sera un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid, après que les «rojiblancos» et Lyon soient parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant français, qui arrive à Wanda Metropolitano en prêt. Son arrivée aurait lieu mardi en raison de la tempête qui traverse l’Espagne.

