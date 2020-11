Polyvalent Marcos Llorente est déjà au service de Espagne. Cela lui a pris, peut-être plus que ce à quoi il s’attendait, mais il a finalement reçu l’appel tant attendu de Luis Enrique. Celui qui lui permettra de faire ses débuts pour la première fois en tant qu’international absolu. Il a défendu le pays dans les rangs inférieurs, mais c’est un scénario très différent. Une plus grande dimension. Et d’ailleurs, l’équipe nationale remporte un joueur différent, capable de jouer à de nombreuses positions au centre du terrain.

«C’est un joueur très complet. Quand je parlerai à Marcos Llorente, je lui demanderai où il est le plus à l’aise. C’est très polyvalent. Il a marqué des buts, des passes décisives, est puissant et techniquement bien équipé. Je veux vraiment voir ce qu’il peut nous offrir », a déclaré Luis Enrique lors de la conférence de presse qu’il a offerte après l’annonce. La réalité est qu’avec Madrid, l’Espagne gagne un joueur qui offre un grand nombre de possibilités.

Même si cela ressemble à un mensonge, Marcos Llorente est toujours milieu de terrain. Au moins, c’est dans cette position qu’il a joué le plus de fois au cours de sa vie, mais Simeone a élevé sa carrière à une autre dimension. Depuis son arrivée à l’Atlético de Madrid, où il lui a été difficile de se faire une place, il n’a cessé de grandir et, surtout, pour occuper des positions sur le terrain de jeu.

Comme rojiblanco a joué dans le double pivot, un poste où il évolue sans problème, mais joue aussi à l’intérieur, où il n’a aucun problème à organiser et à donner du sens au jeu de l’équipe. Même lorsque les circonstances l’exigent, peut être déballé dans le groupe. Sans oublier que son physique puissant lui permet d’être une excellente box à boxer.

Faux neuf et central

En levant les yeux, Il peut également occuper la position de faux neuf ou de deuxième attaquant avec succès. Il occupe de nombreuses places sur le terrain et, en plus, il a un but. Sa grande soirée à cet endroit a été contre Liverpool à Anfield, où il a marqué deux buts en prolongation qui ont placé les hommes de Simeone en quarts de finale de la Ligue des champions. L’Argentin l’a utilisé plus de fois dans cet endroit avec succès.

Même en regardant en arrière peut aussi jouer central, un poste qu’il a occupé en temps opportun en Castille sous le commandement de Zidane. Tout cela fait de lui un joueur polyvalent que tout entraîneur souhaite avoir à sa disposition. Pour l’instant, Simeone et Luis Enrique sont les chanceux.

Les clés de votre jeu

Quand il joue pivot, il a la capacité d’éviter les passes intérieures dans la zone centrale et est un excellent destructeur de jeu. Dans l’aspect offensif, il souligne qu’il ne s’arrête pas une fois qu’il prend l’avantage en action. En outre, Il a une grande capacité à profiter des situations avantageuses qu’il a générées et qui peuvent se terminer à l’occasion d’un but.

Un autre de ses atouts est sa capacité à retrouver la démarcation. Enfin, il souligne également sa facilité à être à nouveau disponible pour l’équipe après un mouvement qui l’a laissé annulé, qui font de lui un support constant pour ses collègues.