La de Marcos Llorente C’est une histoire de va-et-vient, mais cette dernière semble la définitive. Consolidé en attaquant à l’Atlético de Madrid de Simeone grâce à sa reconversion dans la nuit européenne et magique d’Anfield, L’ancien joueur du Real Madrid est l’un des hommes à la mode du football européen et peu de gens doutent qu’il sera avec l’Espagne à la Coupe d’Europe l’été prochain.. Le temps lui a donné raison et non Zidane, qui ne faisait pas confiance au joueur lorsqu’il appartenait au club blanc.

Son évolution du poste de milieu de terrain défensif aux démarcations de deuxième attaquant ou d’ailier n’a pas été une expérience depuis longtemps, mais une certitude qui n’aurait pas pu mieux se passer. Contre Valladolid, Llorente a de nouveau ébloui avec 45 minutes spectaculaires: joué dans le premier but et un grand but peu de temps après. Buteur, leader, physicien polyvalent, privilégié … Marcos Llorente est dans le meilleur moment de sa carrière.

le temps lui a donné une raison

Bien qu’il pratique actuellement le football à l’Atlético de Madrid, ces dernières années n’ont pas été faciles pour Marcos Llorente. Le 20 juin 2019, L’Atlético a annoncé sa signature après avoir accepté de payer 40 millions avec un Real Madrid qui a d’abord refusé de vendre une équipe de jeunes à son rival de sa ville. Finalement, il accepta, en partie à cause du peu d’importance qu’il avait eue pendant cette saison: Zinedine Zidane ne l’avait pas et il l’a montré quand il était à ses ordres, après que le joueur ait gagné une place dans l’équipe après avoir été ébloui dans sa mission à Alavés.

Cependant, peu ou rien n’a changé sa situation au cours de ses premiers mois à l’Atlético de Madrid. Llorente n’était pas tout à fait entré dans les plans de Diego Pablo Simeone et sa valeur de marché est tombée en décembre à 20 millions d’euros, la moitié de ce qu’ils avaient payé pour lui. Aujourd’hui, Llorente vaut 45 millions selon Transfermarkt. Une raison justifie cette renaissance de Marcos Llorente: le match d’Anfield contre Liverpool.

Parfois, un match marque la carrière d’un joueur. Marcos Llorente pourrait dire que la même chose lui est arrivée avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions à Anfield contre Liverpool. Un rendez-vous particulier, puisqu’il s’agissait de la dernière grande avec des spectateurs dans les tribunes avant la grande épidémie de coronavirus sur le Vieux Continent. Son doublé pour classer son équipe a fait de lui le héros rojiblanco, un jour où, en raison des circonstances du match, il a joué pour la première fois derrière l’attaquant..

À quel point ce serait nécessaire dans ce Real Madrid

Depuis Anfield, tout a changé pour Marcos Llorente. Il a été l’un des meilleurs de l’Atlético de Madrid dans la reprise du football espagnol après l’arrêt dû au coronavirus et il l’est également pendant cette saison, au cours de laquelle il a même été appelé par Luis Enrique à l’équipe espagnole. Encore une récompense pour l’insistance d’un garçon qui n’a jamais cessé de travailler pour réussir.

Les supporters du Real Madrid se demandent ce qui aurait pu se passer si Zinedine Zidane lui avait fait confiance. Peut-être aurait-il pu être idéal de s’entraîner avec Valverde et Odegaard au milieu de terrain du Madrid du futur, tu ne sauras jamais. Cependant, maintenant il porte du rouge et du blanc et est l’un des plus grands arguments offensifs de cet Atlético de Madrid, grand favori pour remporter cette Ligue de Santander.