Marcus Smart a déclaré: «Je parie sur moi-même 110% du temps» après avoir réalisé un bloc tardif crucial lors du triomphe du 7e match des Boston Celtics sur les Raptors de Toronto en demi-finale de la Conférence Est.

Avec un peu moins d’une minute de l’épreuve décisive à Orlando, Smart a fait une intervention critique contre Norman Powell qui a mis fin aux meilleures chances des Raptors d’égaliser le match.

Il y a quelques jours à peine, c’était Powell qui a cloué un face-à-face contre le même adversaire pour niveler une série passionnante, que les Celtics ont finalement vu avec leur victoire 92-87 vendredi.

“Dès que Norman a attrapé le ballon, je me suis instantanément souvenu du dernier match”, a déclaré Smart. “Dans mon esprit, je me disais juste:” Il doit tremper. Je ne vais pas donner une faute. Je vais juste le rencontrer en haut et voir qui gagne cette bataille. “

«Je parie sur moi-même 110% du temps. Je suis la première équipe All-Defence pour une raison et j’y crois de tout cœur.

– marcus smart (@ smart_MS3) 12 septembre 2020

Smart est souvent négligé par les meilleurs buteurs de l’équipe des Celtics et c’est Jayson Tatum qui a ouvert la voie avec 29 points, 12 rebonds et sept passes.

Mais son coéquipier Kemba Walker a rendu hommage au travail de Smart, qui, selon lui, passe souvent sous le radar.

“Ce bloc était si spécial”, a déclaré Walker. “C’était irréel. C’est pourquoi il est la première équipe All-Defence.

“Il le montre de nuit comme de nuit. Il a fait tellement de jeux énormes ce soir. Beaucoup de choses qu’il fait passent inaperçues.

“Mais ce gamin, il est spécial, mec. Il est à un autre niveau à cette extrémité du terrain de basket.”

La récompense des Celtics est une confrontation avec le Miami Heat dans la finale de la Conférence Est, deux équipes qui ont une longue histoire en séries éliminatoires.

La rivalité s’étend à la salle de conférence avec le président des Celtics, Danny Ainge, et son homologue de Heat, Pat Riley, qui ont du mauvais sang pendant quatre décennies.

L’entraîneur des Celtics, Brad Stevens, pense que leur expérience contre les Raptors, dont les espoirs de conserver le titre NBA sont maintenant terminés, devrait leur être utile pour une tâche tout à fait différente.

“Nous devrions définitivement être endurcis”, a-t-il déclaré. “Nous devrions certainement avoir beaucoup plus dans notre boîte à outils pour revenir. Nous devons nous préparer pour une équipe différente et plus unique maintenant à Miami.”

La star des Raptors, Kyle Lowry, a admis que c’était une défaite difficile à avaler pour l’équipe, en disant: “Mec, c’était un match difficile à perdre. Mais ils ont gagné. Lancez-leur votre chapeau. Ils ont une chance de continuer et de jouer contre Miami. et arriver au championnat. “

L’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, a ajouté: “Ils ont tout donné. Équipe spéciale.”