Le match de Bundesliga entre le Borussia Monchengladbach et Hoffenheim a eu l’honneur douteux de jouer dans l’une des actions les plus regrettables de ces derniers temps. Marcus Thuram, l’une des stars de l’équipe locale, a affronté le défenseur Stefan Posch, celui qui a fini crachant au visage, à quelques centimètres de là, dans une action qui a fini par être expulsée.

Marcus, fils de Lilian Thuram, C’est un joueur capricieux, mais jusqu’à présent, il n’a jamais subi un passage de câble d’un tel calibre. Cependant, le marquage de Posch a fini par le sortir du jeu, d’abord au sens figuré, puis au sens propre. La salive de Thuram, en plus d’être regrettable, n’est pas passée inaperçue par le VAR, puisque l’arbitre et les assistants de terrain n’ont pas perçu ce qui s’est passé sur le terrain.

Thuram Senior ne va pas aimer ça.

L’expulsion est intervenue à la 79e minute, quelques instants seulement après que Kramaric a égalisé le match après le premier but de Gladbach. L’équipe allemande, qui s’est qualifiée atrocement pour les 16 derniers de la Ligue des champions, a été pénalisé deux fois après la gaffe de Thuram, et est que le Hoffenheim marquerait, déjà avec un de plus et par Ryan Sessegnon, le but de la victoire.