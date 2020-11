María José García est de retour en grand

Et c’est que María José García n’a pas abandonné et, soutenue par son partenaire sportif et sentimental, la Miere d’Omar Quintana, qui est aussi son entraîneur physique, a cherché un moyen de retourner à la fois au sport et de mener une vie normale malgré vos problèmes physiques. Ce qui n’était pas attendu, c’était un retour comme celui qu’il a eu. Il a d’abord remporté le championnat du Nord, qui s’est tenu à Ávila, et le week-end dernier, il a remporté le championnat national de bien-être (l’une des modalités de musculation) par taille et le championnat espagnol absolu. Un résultat qui s’est terminé avec la paire de finaliste en musculation avec Omar.

Ces résultats leur servent pour quelque chose qu’aucun d’eux n’avait: participer ce week-end prochain à la Coupe du monde qui se tiendra à Barcelone. «C’est un rêve, une énorme illusion de pouvoir participer à une Coupe du monde et en profiter. Après tout ce qui s’est passé, après l’emprisonnement, être là maintenant est incroyable », admet García.

La Coupe du monde sera également la fin d’un cauchemar qui a commencé il y a trois ans. «J’ai eu une blessure vertébrale très dure et la première chose qu’ils m’ont dite, c’est que je ne pouvais pas pratiquer ce sport, qui était en fait la faute de la musculation», explique l’athlète d’Oviedo.

María José García et Omar Quintana lors du championnat espagnol. MJ Garcia

Les problèmes de dos nécessitaient des mesures drastiques qu’elle n’était pas disposée à accepter: «Ils m’ont dit que je devais entrer dans l’unité de traitement de la douleur HUCA et soigner mon dos, et j’ai refusé; Je suis professeur d’éducation physique, professeur à l’Université d’Oviedo et nutritionniste, et je ne voulais pas tout abandonner », explique-t-elle.

Vu le chemin qu’ils lui ont marqué, il a cherché des alternatives et les a trouvées. Un médecin lui a dit que le sport n’était pas la cause de ses problèmes, mais plutôt la solution. «Ils m’ont dit que grâce à mes muscles, je ne suis pas bien pire, alors nous sommes retournés à l’entraînement, toujours prudemment et en toute sécurité. Je sais que je dois vivre avec la douleur, qu’il y a une opération, une prothèse dans les vertèbres, ce qui est très risqué et coûteux, mais pour l’instant je la prends et je peux continuer », dit-il.

Ce qui compte le plus pour lui maintenant, c’est de pouvoir continuer sa vie et profiter de son sport: «Je me prépare à concourir depuis un an, j’ai de mauvais jours mais je résiste à la tempête; J’ai recommencé à me préparer sérieusement et maintenant tout se passe bien ». Ce week-end il tentera de jouer un bon rôle avec Omar dans une Coupe du monde qui ne pourra pas être suivie par le public en raison de la pandémie. Mais juste pouvoir y être, c’est une victoire pour ce natif d’Oviedo qui refuse d’abandonner.